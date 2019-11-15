Скільки українцеві треба працювати, щоб заробити статки, як у Ахметова

13,6 мільярдів доларів або 331,8 мільярдів гривень – це сумарні статки семи найбагатших людей України.

Наприклад активи цих мільярдерів у 1,3 раза більші, ніж виділені бюджетом гроші на безпеку та оборону – 245,8 мільярдів гривень.

Або ж у 2,9 раза більше, ніж видатки на охорону здоров’я – 113,3 мільярдів гривень. Сума усіх статків мільярдерів україни дорівнює 187 586 206 мінімальних пенсій в Україні – 1 769 гривень.

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Мінімальні пенсії

Українцеві із середньостатистичною зарплатою 12 497 гривень потрібно працювати майже 2 мільйони років, аби заробити статки, як у найбагатшої людини країни Ріната Ахметова.

Найбагатші люди України:

Рінат Ахметов – $9,629 млрд; Віктор Пінчук – $2,310 млрд; Вадим Новинський – $1,767 млрд; Ігор Коломойський – $1,480 млрд; Геннадій Боголюбов – $1,376 млрд; Петро Порошенко – $1,253 млрд. Олександр і Галина Гереги — $930 млн.

Більше про порівняння статків олігархів та головні цифри бюджету Укрраїни – читайте тут.



Статки мільярдерів у порівнянні з головними цифрами бюджету