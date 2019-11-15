07:21
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ

      Скільки українцеві треба працювати, щоб заробити статки, як у Ахметова

      254 Читать новость на русском

      13,6 мільярдів доларів або 331,8 мільярдів гривень – це сумарні статки семи найбагатших людей України.

      Наприклад активи цих мільярдерів у 1,3 раза більші, ніж виділені бюджетом гроші на безпеку та оборону – 245,8 мільярдів гривень.

      Або ж у 2,9 раза більше, ніж видатки на охорону здоров’я – 113,3 мільярдів гривень. Сума усіх статків мільярдерів україни дорівнює 187 586 206 мінімальних пенсій в Україні – 1 769 гривень.

      Читайте також: У світі побільшало мільярдерів: список

      гроші олігархи ахметов
      Мінімальні пенсії

      Українцеві із середньостатистичною зарплатою 12 497 гривень потрібно працювати майже 2 мільйони років, аби заробити статки, як у найбагатшої людини країни Ріната Ахметова.

      Найбагатші люди України: 

      1. Рінат Ахметов – $9,629 млрд;
      2. Віктор Пінчук – $2,310 млрд;
      3. Вадим Новинський – $1,767 млрд;
      4. Ігор Коломойський – $1,480 млрд;
      5. Геннадій Боголюбов – $1,376 млрд;
      6. Петро Порошенко – $1,253 млрд.
      7. Олександр і Галина Гереги — $930 млн.

      Більше про порівняння статків олігархів та головні цифри бюджету Укрраїни – читайте  тут.

      ахметов коломойський олігархи
      Статки мільярдерів у порівнянні з головними цифрами бюджету

      blog_ava
      Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону
      сьогодні
      920
      Теги: Новини України Гроші Рінат Ахметов Пенсія Ігор Коломойський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Закон про землю: за і проти
      сьогодні , 07:01 Закон про землю: за і проти
      Світлана Попова 503
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      сьогодні , 06:50 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 2437
      Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону
      сьогодні , 06:15 Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону
      Інна Жолобович 917
      Ув'язнення Луценка та справа Павліченків: чим "прославився" суддя ВСУ, якого мали люструвати
      сьогодні , 00:07 Ув'язнення Луценка та справа Павліченків: чим "прославився" суддя ВСУ, якого мали люструвати
      Ірина Шиба 660
      Головні новини 14 листопада: Рада схвалила бюджет, скандал зі Скороход, перемога збірної
      14 листопада , 22:35 Головні новини 14 листопада: Рада схвалила бюджет, скандал зі Скороход, перемога збірної
      Ірина Кошанська 1361
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук