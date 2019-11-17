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      Коломойский, Ахметов и остальные олигархи могут быть наказаны, – Рябошапка

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      Рябошапка объяснил, почему нет уголовных дел против Ахметова и Коломойского / Фото з Facebook

      Генеральная прокуратура Украины будет расследовать уголовные производства против любого, кто нарушил закон и совершил преступление. Олигархи, среди которых Коломойский или Ахметов, не является исключением.

      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Kyiv Post объяснил, что у ведомства есть сильная поддержка со стороны президента Зеленского и парламента. Поэтому, к ответственности можно привлечь любого.

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      В этой стране нет ни одной неприкосновенной личности. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха. Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства,
      – сказал Рябошапка.

      Генпрокурор добавил, что "не стоит ждать чуда" и его ведомство не вынесет подозрения олигархам прямо сейчас. Все из-за нехватки мощности ГПУ и параллельной влиятельности олигархов.

      "У нас есть вся необходимая нам политическая воля, но для того, чтобы расследовать дела очень влиятельных людей, нужен еще один компонент – профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые отрасли экономики. Они могут достаточно эффективно противостоять государству", – заявил Рябошапка.

      Он объяснил, что сейчас Генпрокуратура наращивает свои мощности. Однако, в ведомстве понимают, что уровень доверия людей к прокуратуре сейчас очень низкий.

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      Также Рябошапка прокомментировал вопрос, могут ли Коломойского или других олигархов привлечь к уголовной ответственности за банковское мошенничество, стоившее клиентам "Приватбанка" 5,5 миллиарда долларов.

      Это процесс эволюции. Я не могу действовать революционно, борясь против самого могущественного человека в стране,
      – сказал глава ГПУ.

      Что известно о деле "Приватбанка" и Коломойского?

      • Бывшие владельцы "Приватбанка" Коломойский и Боголюбов сами, вместе с НБУ, предложили государству национализировать банк из-за больших финансовых проблем в учреждении. И правительство Украины одобрило соответствующее решение 18 декабря 2016 года. Чтобы спасти "Приватбанк", государство докапитализировало его на сумму более 155 миллиардов гривен.
      • Впоследствии бывшие владельцы назвали национализацию "Приватбанка" незаконной. По этому вопросу до сих пор продолжаются судебные споры: в Украине и в зарубежных юрисдикциях.
      • 18 апреля 2019 года в Киеве суд по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, НБУ и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова. Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Ринат Ахметов Расследования ГПУ Игорь Коломойский Руслан Рябошапка
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