Коломойский, Ахметов и остальные олигархи могут быть наказаны, – Рябошапка

Генеральная прокуратура Украины будет расследовать уголовные производства против любого, кто нарушил закон и совершил преступление. Олигархи, среди которых Коломойский или Ахметов, не является исключением.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Kyiv Post объяснил, что у ведомства есть сильная поддержка со стороны президента Зеленского и парламента. Поэтому, к ответственности можно привлечь любого.

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В этой стране нет ни одной неприкосновенной личности. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха. Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства,

– сказал Рябошапка.

Генпрокурор добавил, что "не стоит ждать чуда" и его ведомство не вынесет подозрения олигархам прямо сейчас. Все из-за нехватки мощности ГПУ и параллельной влиятельности олигархов.

"У нас есть вся необходимая нам политическая воля, но для того, чтобы расследовать дела очень влиятельных людей, нужен еще один компонент – профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые отрасли экономики. Они могут достаточно эффективно противостоять государству", – заявил Рябошапка.

Он объяснил, что сейчас Генпрокуратура наращивает свои мощности. Однако, в ведомстве понимают, что уровень доверия людей к прокуратуре сейчас очень низкий.

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Также Рябошапка прокомментировал вопрос, могут ли Коломойского или других олигархов привлечь к уголовной ответственности за банковское мошенничество, стоившее клиентам "Приватбанка" 5,5 миллиарда долларов.

Это процесс эволюции. Я не могу действовать революционно, борясь против самого могущественного человека в стране,

– сказал глава ГПУ.

Что известно о деле "Приватбанка" и Коломойского?