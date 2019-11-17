Коломойский, Ахметов и остальные олигархи могут быть наказаны, – Рябошапка
Генеральная прокуратура Украины будет расследовать уголовные производства против любого, кто нарушил закон и совершил преступление. Олигархи, среди которых Коломойский или Ахметов, не является исключением.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Kyiv Post объяснил, что у ведомства есть сильная поддержка со стороны президента Зеленского и парламента. Поэтому, к ответственности можно привлечь любого.
Интересное: В ГПУ есть несколько расследований, – Рябошапка о делах, где фигурирует Порошенко
В этой стране нет ни одной неприкосновенной личности. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха. Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства,
– сказал Рябошапка.
Генпрокурор добавил, что "не стоит ждать чуда" и его ведомство не вынесет подозрения олигархам прямо сейчас. Все из-за нехватки мощности ГПУ и параллельной влиятельности олигархов.
"У нас есть вся необходимая нам политическая воля, но для того, чтобы расследовать дела очень влиятельных людей, нужен еще один компонент – профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые отрасли экономики. Они могут достаточно эффективно противостоять государству", – заявил Рябошапка.
Он объяснил, что сейчас Генпрокуратура наращивает свои мощности. Однако, в ведомстве понимают, что уровень доверия людей к прокуратуре сейчас очень низкий.
Вам будет интересно: Конфликт Коломойского и Зеленского через Рябошапку
Также Рябошапка прокомментировал вопрос, могут ли Коломойского или других олигархов привлечь к уголовной ответственности за банковское мошенничество, стоившее клиентам "Приватбанка" 5,5 миллиарда долларов.
Это процесс эволюции. Я не могу действовать революционно, борясь против самого могущественного человека в стране,
– сказал глава ГПУ.
Что известно о деле "Приватбанка" и Коломойского?
- Бывшие владельцы "Приватбанка" Коломойский и Боголюбов сами, вместе с НБУ, предложили государству национализировать банк из-за больших финансовых проблем в учреждении. И правительство Украины одобрило соответствующее решение 18 декабря 2016 года. Чтобы спасти "Приватбанк", государство докапитализировало его на сумму более 155 миллиардов гривен.
- Впоследствии бывшие владельцы назвали национализацию "Приватбанка" незаконной. По этому вопросу до сих пор продолжаются судебные споры: в Украине и в зарубежных юрисдикциях.
- 18 апреля 2019 года в Киеве суд по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, НБУ и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
- 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова. Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.