Коломойський, Ахметов і решта олігархів можуть бути покарані, – Рябошапка

Генеральна прокуратура України буде розслідувати кримінальні провадження проти будь-кого, хто порушив закон і скоїв злочин. Олігархи, серед яких Коломойський чи Ахметов, не є виключенням.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю Kyiv Post пояснив, що відомство має сильну підтримку з боку президента Зеленського та парламенту. Тому, до відповідальності можна притягнути будь-кого.

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У цій країні немає жодної недоторканної особи. Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського, навіть Ахметова та будь-якого іншого олігарха. Будь-хто може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо він вчинив злочин, і є докази цього,

– сказав Рябошапка.

Генпрокурор додав, що "не варто чекати дива" і його відомство не винесе підозри олігархам прямо зараз. Усе через брак потужності ГПУ та паралельну впливовість олігархів.

"У нас є вся потрібна нам політична воля, але для того, щоб розслідувати справи дуже впливових людей, потрібен ще один компонент – професійні потужності прокуратури. Іноді в держави не вистачає потужностей, щоб переслідувати надвпливових людей. Вони контролюють медіа та цілі галузі економіки. Вони можуть досить ефективно протистояти державі", – заявив Рябошапка.

Він пояснив, що наразі Генпрокуратура розбудовує свої потужності. Проте, у відомстві розуміють, що рівень довіри людей до прокуратури зараз дуже низький.

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Також Рябошапка прокоментував питання, чи можуть Коломойського або інших олігархів притягнути до кримінальної відповідальності за банківське шахрайство, що коштувало клієнтам Приватбанку 5,5 мільярда доларів.

Це процес еволюції. Я не можу діяти революційно, борючись проти наймогутнішої людини в країні,

– сказав очільник ГПУ.

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