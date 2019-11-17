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      Коломойський, Ахметов і решта олігархів можуть бути покарані, – Рябошапка

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      Рябошапка пояснив, чому немає кримінальних справ проти Ахметова і Коломойського / Фото з Facebook

      Генеральна прокуратура України буде розслідувати кримінальні провадження проти будь-кого, хто порушив закон і скоїв злочин. Олігархи, серед яких Коломойський чи Ахметов, не є виключенням.

      Генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю Kyiv Post пояснив, що відомство має сильну підтримку з боку президента Зеленського та парламенту. Тому, до відповідальності можна притягнути будь-кого.

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      У цій країні немає жодної недоторканної особи. Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського, навіть Ахметова та будь-якого іншого олігарха. Будь-хто може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо він вчинив злочин, і є докази цього,
      – сказав Рябошапка.

      Генпрокурор додав, що "не варто чекати дива" і його відомство не винесе підозри олігархам прямо зараз. Усе через брак потужності ГПУ та паралельну впливовість олігархів.

      "У нас є вся потрібна нам політична воля, але для того, щоб розслідувати справи дуже впливових людей, потрібен ще один компонент – професійні потужності прокуратури. Іноді в держави не вистачає потужностей, щоб переслідувати надвпливових людей. Вони контролюють медіа та цілі галузі економіки. Вони можуть досить ефективно протистояти державі", – заявив Рябошапка.

      Він пояснив, що наразі Генпрокуратура розбудовує свої потужності. Проте, у відомстві розуміють, що рівень довіри людей до прокуратури зараз дуже низький.

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      Також Рябошапка прокоментував питання, чи можуть Коломойського або інших олігархів притягнути до кримінальної відповідальності за банківське шахрайство, що коштувало клієнтам Приватбанку 5,5 мільярда доларів.

      Це процес еволюції. Я не можу діяти революційно, борючись проти наймогутнішої людини в країні,
      – сказав очільник ГПУ.

      Що відомо про справу "Приватбанку" і Коломойського?

      • Ексвласники "Приватбанку" Коломойський та Боголюбов самі, разом з НБУ, запропонували державі націоналізувати банк через великі фінансові проблеми в установі. Тож уряд України схвалив відповідне рішення 18 грудня 2016 року. Щоб врятувати "Приватбанк", держава докапіталізацувала його на понад 155 мільярдів гривень.
      • Згодом ексвласники назвали націоналізацію "Приватбанку" незаконною. Щодо цього питання досі тривають судові суперечки: в Україні та в закордонних юрисдикціях.
      • 18 квітня 2019 року в Києві суд за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, НБУ і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова. Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Руслан Рябошапка Ігор Коломойський ГПУ Розслідування Рінат Ахметов
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