Конфлікт Коломойського і Зеленського через Рябошапку

Поглиблюється криза у відносинах між президентом Володимиром Зеленським і олігархом Ігорем Коломойським, який зажадав відставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Руслан Рябошапка, внесений на посаду керівника правоохоронної вертикалі президентом Зеленським, був проголосований Верховною Радою конституційною більшістю – 312 голосів "за".

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В тому числі, за нього проголосувала як підгрупа Коломойського всередині "Слуги народу", так і окрема депутатська група Палиці-Коломойського "За майбутнє". Проте дуже швидко Рябошапка перестав влаштовувати Коломойського, що в даному випадку грає на користь генпрокурора, ніж проти нього.



Руслан Рябошапка

Так, депутати Коломойського почали саботувати подання Рябошапки на арешт відомого "рєшали" на Укрзалізниці Ярослава Дубневича. Але на цьому ситуація не зупинилася – вони ініціювали збір підписів під постановою щодо відставки керівника правоохоронного відомства. Для цього потрібно 150 підписів, а в реальності зібрати вдалося вдесятеро менше.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з'ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою причетні до масштабної корупційної схеми в "Укроборонпромі". Вони контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами.



За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером п'ятого президента Петра Порошенка), екскерівник "Укрспецекпорту" і ексглава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Більше того, депутати Коломойського всередині "Слуги народу" почали вдаватися до відвертої дискредитації Рябошапки. Так, один зі спікерів олігарха депутат Олександр Дубінський не погребував брехнею - у своєму бажанні атакувати генпрокурора і главу НАБУ Ситника, він придумав новина про те, що соратнику Порошенко Олегу Гладковському висунули звинувачення за статтею "конфлікт інтересів". І тому, мовляв, Гладковському нічого не буде.

Своїм обманом Дубинський демонструє повну зневагу до глядачів та читачів, адже його направда легко викривається - статті "конфлікт інтересів" взагалі не існує в Кримінальному Кодексі.



Олександр Дубінський

А Гладковському по епізоду Укроборонпрому висунули звинувачення за статтею 364 пункт 2 Кримінального кодексу - "Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки". Санкція – від 5 до 8 років в’язниці. Так само група Коломойського ігнорувала за законопроект, який активно просував Рябошапка – про повернення до Кримінального Кодексу статті за незаконне збагачення.

Ту саму, яку Порошенко скасував руками своїх кишенькових суддів Конституційного суду наприкінці президентства. І поновлення цієї відповідальності було обіцянкою кандидата в президенти Зеленського.

За закон проголосувало 259 депутатів, з них 227 депутатів від "Слуги народу". Традиційно не голосувала група Коломойського у фракції "Слуга народу" – Дубінський, Василевська-Смаглюк, Бужанський та інші. Причина, чому люди Коломойського саботують усі важливі ініціативи Рябошапки, дуже проста – це чиста політика. А саме – показати прокурору його місце.

Зробити його залежним від примх олігарха.Та зберегти всередині прокуратури агентів впливу Коломойського – такого, як Костянтин Кулик, що наприкінці каденції Порошенка злітав до Ізраїля та після цього почав активно виносити підозри опонентам олігарха.

Зараз у прокуратурі оголошена переатестація, але Кулик на не з'явився на перший раунд оцінювання, розуміючи, що в нього майже нульові шанси пройти перевірку на доброчесність. І причиною тут не лише стара справа про незаконне збагачення прокурора Кулика, але навіть нещодавнє розслідування журналістів "Бігус.інфо", яке виявило, що прокурор за свою скромну зарплату надбудував цілий додатковий – чотирнадцятий – поверх у елітному будинку в центрі Києва.



Костянтин Кулик

Тому метою Коломойського та його друзів-депутатів є якщо не домогтися відставки Рябошапки, то принаймні зробити його чутливим до своїх побажань.



Показати, що генпрокурор не має підтримки в Раді та не здатен показати результат, тому вони зривали голосування за арешт Дубневича та повернення незаконного збагачення. Але плани олігарха не обмежуються Рябошапкою - в нього на меті нав”язати свою гру президенту Зеленському.

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Але поки цей сценарій провалився. По-перше, Зеленський та Рябошапка отримали результат по Дубневичу, з нього знято повністю недоторканність та отримано санкцію на арешт.

По-друге, група Коломойського показала своє обличчя, при чому підставила саме себе, адже розписалася в кришуванні пекельного рєшали Дубневича. При чому нормальних аргументів у них немає, і вони несуть всіляку нісенітницю, як і в випадку з комітетом фінансів та податків Гетьманцева, коли група Коломойського не голосувала за скасування "оціночних майданчиків" депутата Антона Яценка.



Ігор Коломойський

По-третє, спікер Дмитро Разумков показав, що може знайти альтернативу групі Коломойського, збираючи голоси в Раді, граючи на протиріччях між блоком Порошенка і партією "Голос", яка підтримала останні антикорупційні ініціативи.

По-четверте, сама ситуація насправді не послаблює, а посилює Зеленського – це є політичний подарунок, тобто привід показати всьому світу, що в Україні йде справжня боротьба з корупцією (справа Гладковського, Дубневича, Микитася, Пашинського) і паралельно президент Зеленський дистанціюється від одіозного Коломойського, їх конфлікт вже видно неозброєним поглядом.

Українське суспільство і світова громадськість точно будуть на боці президента. Щоправда, в подальшому ситуація буде все більше ускладнюватися, тому що Зеленському буде важливо зменшити вплив Коломойського на державну компанію Центренерго, а олігарх буде ще більше переманювати депутатів, в такий спосіб заганяючи президента в союз з його групою "За майбутнє".

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Це означає, що рано чи пізно перед президентом постане питання, як далі діяти з групою Коломойського? Видалити її з фракції та партії? Піти на компроміс. Чи оголосити ще одне перезавантаження влади, запустивши механізм дострокових парламентських виборів. І останній варіант може видатися не найгіршим.