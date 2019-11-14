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      Ситник розповів, що змінилося в роботі після призначення Рябошапки

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      Артем Ситник
      Артем Ситник / gettyimages

      Багато років між правоохоронними органами України триває конфлікт. В ефірі 24 каналу цю проблему прокоментував директор НАБУ Артем Ситник.

      Він розповів, чи є зміни після того, як Генеральну прокуратуру очолив Руслан Рябошапка.

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      "Якщо порівнювати те, що було раніше і зараз, то дійсно дуже велика позитивна динаміка. Відносини зі СБУ не стали ідеальними, але їхнім працівникам нарешті дозволили ходити до нас. Раніше похід працівника СБУ з якимось матеріалом до НАБУ ніс за собою негативні наслідки", – зазначив директор НАБУ.

      Єдине, на що налаштовувалася величезна кількість працівників СБУ – зроби щось погане НАБУ. Що стосується ГПУ, то за декілька днів до кінця роботи Юрія Луценка приймається рішення про передачу справи в поліцію. Наприклад, по Станіславу Березкіну і по "Ощадбанку" – державному банку, який завдав збитків державі на 40 мільйонів доларів. По двох критеріям – це справа, яка підслідна НАБУ,
      – пояснив Артем Ситник.

      "Зараз дійсно є робочий контакт з генеральним прокурором і багато що стало можливо саме завдяки його позиції. Наприклад, по справі Ярослава Дубневича ми вперше скеровували подання ще в грудні 2018 року. Воно все зупинялося на стадії вивчення генеральним прокурором. Потім ми з детективами приїхали до генерального прокурора Рябошапки, показали докази і подання було підтримано ... Це те, що показує цю позитивну динаміку", – згадав антикорупціонер.

      blog_ava
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      13 листопада
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      Теги: Новини України Артем Ситник Руслан Рябошапка НАБУ ГПУ
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