Ситник розповів, що змінилося в роботі після призначення Рябошапки

Багато років між правоохоронними органами України триває конфлікт. В ефірі 24 каналу цю проблему прокоментував директор НАБУ Артем Ситник.

Він розповів, чи є зміни після того, як Генеральну прокуратуру очолив Руслан Рябошапка.

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"Якщо порівнювати те, що було раніше і зараз, то дійсно дуже велика позитивна динаміка. Відносини зі СБУ не стали ідеальними, але їхнім працівникам нарешті дозволили ходити до нас. Раніше похід працівника СБУ з якимось матеріалом до НАБУ ніс за собою негативні наслідки", – зазначив директор НАБУ.

Єдине, на що налаштовувалася величезна кількість працівників СБУ – зроби щось погане НАБУ. Що стосується ГПУ, то за декілька днів до кінця роботи Юрія Луценка приймається рішення про передачу справи в поліцію. Наприклад, по Станіславу Березкіну і по "Ощадбанку" – державному банку, який завдав збитків державі на 40 мільйонів доларів. По двох критеріям – це справа, яка підслідна НАБУ,

– пояснив Артем Ситник.

"Зараз дійсно є робочий контакт з генеральним прокурором і багато що стало можливо саме завдяки його позиції. Наприклад, по справі Ярослава Дубневича ми вперше скеровували подання ще в грудні 2018 року. Воно все зупинялося на стадії вивчення генеральним прокурором. Потім ми з детективами приїхали до генерального прокурора Рябошапки, показали докази і подання було підтримано ... Це те, що показує цю позитивну динаміку", – згадав антикорупціонер.