Чи тисне Зеленський на Генеральну прокуратуру: що думає Рябошапка про свою відставку

Про тиск на генерального прокурора, відставку, комунікацію із Зеленським та очищення прокурорів – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Про тиск на генерального прокурора

– Насправді, з такою інтенсивністю правоохоронні органи ще нікого не притягували до відповідальності. Ми бачимо, що кожен тиждень комусь пред’являється підозра, якісь справи передаються до суду. І так багато високопосадовців колишніх чи теперішніх ще ніколи не притягувалися до відповідальності. Якщо взяти тільки останні два місяці й понад 10 народних депутатів.

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– Робота активізувалася, вона є. Відповідно інтенсифікувався й тиск на органи прокуратури. Ми це відчуваємо поки що медійно, але, я думаю, що чим активніше ми працюватимемо, очевидно, що й тиск також буде збільшуватися.

Про відставку

– Делегував мене президента та фракція ("Слуга народу" – 24 канал), яка місцями підтримує президента, а якимись не підтримує.

– Такої комунікації між фракцією, президентом і мною з приводу того, що відбувається в парламенті не було. Але я не просив ні президента, ні фракцію, щоб вони трохи зменшили цей парламентський тиск на мене. Я не вважаю це за потрібне.

Що відомо про відставку Рябошапки?Олександр Дубінський 31 жовтня показав проєкт постанови про висловлення недовіри Руслану Рябошапці. Документ вже підписали сам Дубінський та його колеги зі "Слуги народу" – Максим Бужанський і Антон Поляков.



Причина для відставки генпрокурора у тому, що Рябошапка нібито закрив справу щодо детектива НАБУ, який "злив" дані проти Ігоря Гладковського, сина експершого заступника секретаря РНБО. Останні замішані в корупційних скандалах щодо "Укроборонпрому".



Також Рябошапка нібито покриває убивць. Проте, кого саме – Дубінський не сказав.

Про комунікацію із Зеленським

– Комунікація з прокурором відбувається дуже не часто й з того часу, коли я став генеральним прокурором, це було буквально декілька разів. Комунікація відбувається сесійно. Це представники всіх правоохоронних органів ми збираємося й обговорюємо, які проблеми в нас виникають, де нам не вдається щось зробити і що, можливо, треба від парламенту, від президента, щоб в нас це вдавалося.

Президент досить активно цікавиться станом справ у сфері охорони правопорядку. Посадити того чи догнати цього – такого на наших нарадах не буває.

– Ми обговорювали хід розслідування цієї справи (Катерини Гандзюк – 24 канал) в межах того, що дозволено було розкривати. Там у нас можуть бути досить хороші результати, причому вже досить незабаром.

Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: короткоАктивістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла близько року тому. Медики тривалий час намагалися їй врятувати життя та провели кілька операцій, проте безрезультатно. Смерть її настала після нападу, коли жінку облили сірчаною кислотою. У результаті 30% її тіла зазнало опіків.



Замовника злочину досі не знайшли. Адвокати та активісти вважають, що до вбивства Катерини Гандзюк є причетними голова Херсонської облради Владислав Мангер та колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.

Про очищення прокурорів

– Зараз у нас проходить переатестацію тільки центральний апарат – це генеральна прокуратура. Поки що регіони не проходять переатестацію. Приблизно з 1100 прокурорів залишилося приблизно 800. Тобто 300 осіб ми втратили за результатами першого етапу відбору.

– Це ті люди, які відмовилися писати заяву, наприклад, як Горбатюк. Люди, які не прийшли на тести і ті, хто їх не здали. Там приблизно рівна пропорція.

Зараз почався другий етап й прокурори складають тест на загальні здібності. І, якщо першим етапом, чесно кажучи, я був вражений з поганої сторони. Оскільки досить багато прокурорів виявили недостатній рівень знань. То вже на цих текстах рівень здібностей прокурорів показаний дуже високий. Тобто це навіть вище, ніж просто середній.

– Там було понад шість тисяч запитань, тобто зазубрити відповіді – це просто фізично неможливо. Немає такого термінатора, який запам’ятає ці питання і їх зможе співставити з відповідями у своїй голові. Людина, яка постійно працює, постійно в цій темі, то вона очевидно, що володіє матеріалами. Оскільки вона кожен день із ними працює.

– Оцінки, які за результатами тестування знання законодавства щодо прокурорів були достатньо високими. Насправді не дуже велика кількість прокурорів не склала тест на знання законодавства.

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– У нас немає конкретної цифри, яку ми хочемо побачити за результатами тестування. Тобто ми хочемо, щоб залишилася кількість людей, яка є професійними та доброчесними. Зараз проходить перевірка професійності, а на останньому етапі ми будемо перевіряти доброчесність. Це вже етап інтерв’ю, перевірки профайлу кандидата, біографії, можливих конфліктів інтересів й те, яким чином були отримані їхні статки.

Коротко про історію питання реформи ГПУ• 29 серпня Юрій Луценко написав заяву про звільнення і Рада звільнила його.

• Того ж дня Генпрокурором став на ту мить заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

• І того ж дня, 29 серпня/, президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт про першочергові заходи із реформування прокуратури

• Зеленський запропонував ліквідувати військову прокуратуру, загалом зменшення штат прокуратури та низку інших змін.

• 19 вересня Верховна Рада прийняла цей закон 259 голосами.

• Закон, до слова, передбачає, що всі прокурори, які бажають і надалі працювати в системі прокуратури, повинні пройти атестацію.

Кінцева мета реформи, кажуть у ГПУ, – це "створення ефективної незалежної прокуратури, якій довіряє суспільство".