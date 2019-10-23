Коломойський незабаром створить альтернативу команді Зеленського, – Гайдай

Про стосунки Зеленського та Коломойського, та чи планує останній відокремитися і піти у "вільне плавання" – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком розповів політтехнолог Сергій Гайдай.

Про "вільне плавання" Коломойського

За словами політтехнолога, Коломойський однозначно незабаром піде у "вільне плавання". Однак невідомо, чим забере він зі "Слуги народу" своїх "посіпак".

Читайте також: Коломойський може посилити вплив на державу, – журналіст про рішення суду щодо Приватбанку

"Я не знаю, як буде зі "Слугою народу". Але так чи інакше, думаю, що десь через пів року, може через рік максимум з’явиться на базі групи колишніх "укропівців" якийсь новий політичний проєкт. Це запрограмовано. Можливо, декілька проєктів", – розповів Гайдай.

Але основною буде нова політична сила, яка буде відповідати на запит, який тоді почне з'являтися у суспільстві – альтернатива команді президента. Тому що, я думаю, ті люди, які біля нього зараз, на жаль, не дадуть тих очікувань у суспільства, які є. Це помітно вже зараз,

– підкреслив політтехнолог.

На його думку, у нової влади немає концепції, вони не готові до радикальних дій і вони роблять все, що робив Порошенко.

"Пояснюють, чому не можна зробити радикальною податкову реформу, вони не знають, що робити з армією, війною та Путіним. Вони йдуть по граблях Петра Олексійовича – мінські домовленості. Тобто ідуть на умови агресора, показуючи, що ми воювати не вміємо – будемо домовлятися. А суспільство це не сприймає взагалі. Мінські домовленості – не погані і не гарні, а вони просто не спрацюють", – зазначив Гайдай.

Натомість Лещенко заперечив і зазначив, що, ймовірно, Зеленський навпаки хоче вирулити звідти, куди завів Порошенко.

Про протистояння між Коломойським і Зеленським

Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса очільником "Укроборонпрому". За словами Лещенка, в якийсь момент група Коломойського почала на нього дуже сильно тиснути. Виявилося, що попередній керівник добіг до Коломойського, щось пообіцяв й за це включилися всі інформаційні гармати Коломойського, щоб збити Абромавичуса.

Я ще на початку президентства Зеленського казав, що ми ще побачимо величезний конфлікт його і Коломойського,

– заявив Гайдай.

Політичний консультант зазначив, що в Зеленського наступить той час, коли він повинен буде суспільству показати, що він та Коломойський – це різні люди й у них різні інтереси.



Володимир Зеленський

"Це не добре й погано. Це просто так, як і воно є. Для України взагалі все, що відбувається, то з одного боку добре, тому що є величезна зміна епох. А з іншого боку, поки того, що потрібно було б Україні, а саме радикального реформаторства концептуального – немає. І це не добре", – заявив Гайдай.

Читайте також: Коломойський повинен віддати "Приватбанку" майже 11 мільйонів фунтів стерлінгів: рішення суду

Замість цього, за його словами, є конфлікти, з’ясовування, не дуже ефективні люди президента. І, на жаль, що погано – падіння довіри до влади. За останній рік 7% – це вже, як кажуть, тренд.

Про затримання Гладковського – дивіться у другій частині відео програми.