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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Коломойский вскоре создаст альтернативу команде Зеленского, – Гайдай

      Что это было? 22 Читати новину українською

      Об отношениях Зеленского и Коломойского, и планирует ли последний отделиться и уйти в "свободное плавание" – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

      О "свободном плавании" Коломойского

      По словам политтехнолога, Коломойский однозначно вскоре уйдет в "свободное плавание". Однако неизвестно, заберет ли он из "Слуги народа" своих "прихвостней".

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      "Я не знаю, как будет со "Слугой народа". Но так или иначе, думаю, что где-то через пол года, может через год максимум появится на базе группы бывших "укроповцев" какой-то новый политический проект. Это запрограммировано. Возможно, несколько объектов", – рассказал Гайдай.

      Но основной будет новая политическая сила, которая будет отвечать на запрос, который тогда начнет появляться в обществе – альтернатива команде президента. Потому что, я думаю, те люди, которые возле него сейчас, к сожалению, не дадут тех ожиданий у общества, которые есть,
      – подчеркнул политтехнолог.

      коломойський

      По его мнению, у новой власти нет концепции, они не готовы к радикальным действиям и они делают все, что делал Порошенко.

      "Объясняют, почему нельзя сделать радикальную налоговую реформу, они не знают, что делать с армией, войной и Путиным. Они идут по граблям Петра Алексеевича – минские договоренности. То есть идут на условия агрессора, показывая, что мы воевать не умеем – будем договариваться. А общество это не воспринимает вообще. Минские договоренности – не плохие и не хорошие, а они просто не сработают", – отметил Гайдай.

      Однако Лещенко опроверг и отметил, что, вероятно, Зеленский наоборот хочет вырулить оттуда, куда завел Порошенко.

      О противостоянии между Коломойским и Зеленским

      Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса главой "Укроборонпрома". По словам Лещенко, в какой-то момент группа Коломойского стала на него очень сильно давить. Оказалось, что предыдущий руководитель добежал до Коломойского, что-то пообещал и за это включились все информационные пушки Коломойского, чтобы сбить Абромавичуса.

      Я еще в начале президентства Зеленского говорил, что мы еще увидим огромный конфликт его и Коломойского,
      – заявил Гайдай.

      Политический консультант отметил, что у Зеленского наступит то время, когда он должен будет показать обществу, что он и Коломойский – это разные люди и у них разные интересы.

      Володимир Зеленський

      Владимир Зеленский

      "Это не хорошо и плохо. Для Украины вообще все, что происходит, это с одной стороны хорошо, потому что есть огромное изменение эпох. А с другой стороны, пока того, что нужно было бы Украине, а именно радикального реформаторства концептуального – нет. И это не хорошо", – заявил Гайдай.

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      Вместо этого, по его словам, есть конфликты, выяснения, не очень эффективные люди президента. И, к сожалению, что плохо – падение доверия к власти. За последний год 7% – это уже, как говорится, тренд.

      О задержании Гладковского – смотрите во второй части видео программы.

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Что это было? Слуга народа Игорь Коломойский Верховная Рада
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