23:49
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Криминальный рекорд Кадырова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:26, сегодня
      Вести.UA: Детектор лжи для "слуг народа". Падение Матиоса
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Есть ли противостояние между Коломойским и Зеленским: что это значит для Украины

      18 Читати новину українською
      Игорь Коломойский и Владимир Зеленский
      Игорь Коломойский и Владимир Зеленский / Коллаж 24 канала

      Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса главой "Укроборонпрома". В какой-то момент группа Коломойского стала на него очень сильно давить. Оказалось, что предыдущий руководитель прибежал к Коломойскому, что-то пообещал и из-за этого включились все информационные пушки Коломойского, чтобы сбить Абромавичуса.

      Я еще в начале президентства Зеленского говорил, что мы еще увидим огромный конфликт его и Коломойского. Об этом в программе "Что это было" рассказал политический консультант Сергей Гайдай.

      Читайте также: Коломойский должен отдать "Приватбанку" почти 11 миллионов фунтов стерлингов: решение суда

      Политический консультант заявил, что у Президента Владимира Зеленского наступит то время, когда он должен будет показать обществу, что он и Игорь Коломойский – это разные люди и у них разные интересы.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский

      "Это не хорошо и не плохо. Для Украины вообще все, что происходит, то с одной стороны хорошо, потому что есть огромная смена эпох. А с другой стороны, пока того, что нужно было бы Украине, а именно радикального реформаторства концептуального – нет. И это не хорошо", – заявил Гайдай.

      Вместо этого есть конфликты, выяснения, не очень эффективные люди президента. И, к сожалению, что плохо – падение доверия к власти. За последний год 7% – это уже, как говорится, тренд.

      blog_ava
      Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?
      сегодня
      2642
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Игорь Коломойский Укроборонпром Айварас Абромавичус
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы
      сегодня , 23:00 Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы
      Ірина Кошанська 427
      Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      сегодня , 23:00 Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      Іван Яковина 62
      Главные новости 23 октября: Дубинский, Арахамия и полиграф, похищение ребенка в Киеве
      сегодня , 22:35 Главные новости 23 октября: Дубинский, Арахамия и полиграф, похищение ребенка в Киеве
      Емал Набі 62
      Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      сегодня , 22:30 Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      Павло Казарін 126
      Детектор лжи не панацея, или Как правильно проверять "слуг" на взяточничество
      сегодня , 22:00 Детектор лжи не панацея, или Как правильно проверять "слуг" на взяточничество
      Юрій Бутусов 466
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук