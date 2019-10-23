Есть ли противостояние между Коломойским и Зеленским: что это значит для Украины

Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса главой "Укроборонпрома". В какой-то момент группа Коломойского стала на него очень сильно давить. Оказалось, что предыдущий руководитель прибежал к Коломойскому, что-то пообещал и из-за этого включились все информационные пушки Коломойского, чтобы сбить Абромавичуса.

Я еще в начале президентства Зеленского говорил, что мы еще увидим огромный конфликт его и Коломойского. Об этом в программе "Что это было" рассказал политический консультант Сергей Гайдай.

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Политический консультант заявил, что у Президента Владимира Зеленского наступит то время, когда он должен будет показать обществу, что он и Игорь Коломойский – это разные люди и у них разные интересы.



Владимир Зеленский

"Это не хорошо и не плохо. Для Украины вообще все, что происходит, то с одной стороны хорошо, потому что есть огромная смена эпох. А с другой стороны, пока того, что нужно было бы Украине, а именно радикального реформаторства концептуального – нет. И это не хорошо", – заявил Гайдай.

Вместо этого есть конфликты, выяснения, не очень эффективные люди президента. И, к сожалению, что плохо – падение доверия к власти. За последний год 7% – это уже, как говорится, тренд.