Чи є протистояння між Коломойським та Зеленським: що це означає для України

Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса очільником "Укроборонпрому". В якийсь момент група Коломойського почала на нього дуже сильно тиснути. Виявилося, що попередній керівник добіг до Коломойського, щось пообіцяв й за це включилися всі інформаційні гармати Коломойського, щоб збити Абромавичуса.

В програмі "Що це було" політичний консультант Сергій Гайдай розповів, що ще на початку президентства Зеленського він казав, що українці побачать величезний конфлікт його і Коломойського.

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Політичний консультант заявив, в Президента Володимира Зеленського буде той час, коли він повинен буде суспільству показати, що він та Ігор Коломойський – це різні люди й у них різні інтереси.



Володимир Зеленський

"Це не добре й погано. Це просто так, як і воно є. Для України взагалі все, що відбувається, то з одного боку добре, тому що є величезна зміна епох. А з іншого боку, поки того, що потрібно було б Україні, а саме радикального реформаторства концептуального – немає. І це не добре", – заявив Гайдай.

Замість цього є конфлікти, з’ясовування, не дуже ефективні люди президента. І, на жаль, що погано – падіння довіри до влади. За останній рік 7% – це вже, як кажуть, тренд.