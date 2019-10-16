Коломойский может усилить влияние на государство, – журналист о решении суда по Приватбанку

Приватбанк одержал победу в Апелляционном суде Англии по делу против Коломойского и Боголюбова. Что ждет дело Приватбанке далее, каким и когда будет окончательное решение суда и чем сейчас грозит государству Коломойский – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал журналист, автор книги "Частная история" о Приватбанке Андрей Яницкий.

О решении суда

По словам журналиста Яницкого, решение суда – это пока что не окончательная, но все же победа государства Украина и государственного Приватбанка.

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"Насколько я понимаю эти процессы, то они еще будут длиться годами. Это может быть и четыре-пять лет", – сказал он.

По его мнению, вероятно, будет толчок к какому-то мирному судебному решению этого дела.

"Украина просто усилила свои переговорные позиции благодаря этому решению. Благодаря тому, что теперь в международном суде она имеет, как по мне, преимущество перед ответчиком", – добавил журналист.

О влиянии Коломойского на власть

"Второй пункт касается того, как на это отреагируют бывшие владельцы Приватбанка", – отметил автор книги о Приватбанке.

Потому что мы знаем все характер господина Коломойского, и он может наоборот, возможно, отреагировать более радикально и усилить давление на государство и государственные учреждения. И таким образом я еще не знаю, к чему это приведет. Возможно, это и риск какой-то для стабильности в государстве,

– подчеркнул Андрей Яницкий.

• Также журналистка Евгения Моторевская добавила, что Коломойский может усилить давление не только на государство, но и на определенных людей, которые во власти и близки к нему. Например, на Зеленского, на Богдана или Смирнова, который курирует, фактически, судебной вертикалью в Украине.

О предохранителях воздействия

"Но иск, поданный в Лондоне, он не от государственного Приватбанка. Государственный Приватбанк имеет независимый наблюдательный совет, который состоит из многих иностранцев, которые ранее работали в международных финансовых учреждениях. Они обеспечивают независимость Приватбанка от политических влияний", – сказал Яницкий.

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Второй предохранитель – отметил журналист – это международные финансовые учреждения, такие как МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, дипломатические различные учреждения. Они также извне осуществляют такое влияние, чтобы не откатили назад решение.



В Нацбанке Украины называют ситуацию с Приватбанком сложной

Об обиде бывшего владельца

По словам Яницкого, Коломойский до последнего не хотел верить, что наступили изменения и банковскую систему в Украине действительно очищают. Кроме этого, бизнесмен может быть "обижен". Ведь у его конкурентов, например Ахметова и Пинчука, банки не забирали.

Он отметил, что между олигархами, (конкретно здесь Коломойским, – 24 канал) и властью, вероятно, есть кризис доверия. Коломойский считал, что его хотят лишить банка.

Коломойский считал, что это неправильно, ведь он 25 лет уже работал. Председателем Наблюдательного совета его банка в последнее время был экс-глава Нацбанка Стельмах,

– рассказал Яницкий.

И добавил, что когда банк только создали, в руководящем составе был родственник главы Днепропетровского управления Нацбанка. Некоторое время в Приватбанке работала и дочь первого президента Украины Леонида Кучмы. Это была одна из ее первых работ, она это не афишировала.

То есть для Коломойского все складывалось хорошо, со всеми можно было договориться. По мнению Яницкого, олигарх просто не верил, что грядут какие-то изменения, что действительно очищают банковскую систему.

Много раз красивые слова ему говорят, а на самом деле взятку хотят, или долю в бизнесе, или какую-то политическую поддержку. А здесь он, может, ждет какое-то предложение коммерческое, а что-то ему ничего не предлагают. Говорят внести залог, деньги в капитал,

– добавил эксперт.

"Мне кажется, он до последнего не верил, что времена изменились. Он такой человек 90-х, предприниматель. Построил бизнес на том, что возил из-за границы электронику и продавал здесь. Человек просто старого характера", – подытожил Яницкий.

Что известно о Приватбанке: история, бывшие собственники, национализация, суды

► Последние новости из суда. Борьба за Приватбанк продолжается. Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу государственного финансового учреждения на решение суда первой инстанции, которым банку было отказано в открытии производства по иску бывших владельцев Коломойского и Боголюбова. Согласно решению, активы олигарха остаются под арестом. Также лондонские судьи считают, что банк имеет достаточно оснований для полного возмещения трех миллиардов долларов с прежних собственников финучреждения.

Слушания в Апелляционном суде Лондона происходило в открытом режиме и длилось 5 дней. И теперь лондонский суд начнет рассмотрение дела по иску Приватбанка по сути. В Украине решение английского суда приняли одобрительно. Так экономист Сергей Фурса назвал выводы Фемиды победой Украины.

► Что говорит Зеленский. Владимир Зеленский пока ситуацию не комментирует. Во время пресс-марафона отметил, что пока не может подробно обсуждать дальнейшую судьбу Привата с Коломойским из-за давления общества, однако отметил, что его позиция остается государственной. Он будет защищать интересы Украины и олигарх об этом знает.

► История создания. Приватбанк создал Коломойский со своими партнерами в 1992 году, со временем финучреждение превратилось в великую империю под название Приват. В ее активы входило более сотни крупных предприятий, которые работали в Украине и мире.

► Национализация и суды. В декабре 2016 года Приватбанк по решению украинского правительства национализировали. Через год финучреждение подало иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова а также ряда компаний, которые им могут быть подконтрольными. Тем временем в Национальном банке Украины бьют тревогу, говорят – ситуация с Приватбанком сложная, ведь весь портфель проблемных кредитов – это ссуды его предыдущим владельцам. Их государство пытается вернуть через суды различных юрисдикций в Украине, США, Великобритании и Швейцарии.