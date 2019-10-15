Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского в суде Лондона

Апелляционный суд Лондона и Уэльса озвучил свое решение относительно рассмотрения жалобы Приватбанка на решение суда, который отказался рассматривать иск госбанка к прежним владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Судебная тяжба между банком и его бывшими владельцами тянется около 2 лет. Сегодня, 14 октября в 12:30 по Киеву английские судьи объявили свое решение.

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Что известно о деле Приватбанка?​

В декабре 2017 года национализированный Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice.



Впоследствии суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Национализация "Приватбанка": коротко о главном