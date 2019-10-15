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      Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского в суде Лондона

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      Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского – новости

      Апелляционный суд Лондона и Уэльса озвучил свое решение относительно рассмотрения жалобы Приватбанка на решение суда, который отказался рассматривать иск госбанка к прежним владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

      Судебная тяжба между банком и его бывшими владельцами тянется около 2 лет. Сегодня, 14 октября в 12:30 по Киеву английские судьи объявили свое решение.

      Читайте также: ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента

      Новость дополняется...

      Что известно о деле Приватбанка?​
      В декабре 2017 года национализированный Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice.

      Впоследствии суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

      Национализация "Приватбанка": коротко о главном

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию на более чем 155 миллиардов гривен.
      • Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".
      • В ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
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      Автор: Ляля Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Великобритания Решение суда Приватбанк
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