Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского в суде Лондона
Апелляционный суд Лондона и Уэльса озвучил свое решение относительно рассмотрения жалобы Приватбанка на решение суда, который отказался рассматривать иск госбанка к прежним владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
Судебная тяжба между банком и его бывшими владельцами тянется около 2 лет. Сегодня, 14 октября в 12:30 по Киеву английские судьи объявили свое решение.
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Что известно о деле Приватбанка?
В декабре 2017 года национализированный Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice.
Впоследствии суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов.
Национализация "Приватбанка": коротко о главном
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию на более чем 155 миллиардов гривен.
- Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).
- Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".
- В ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.