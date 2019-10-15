Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського в суді Лондона
Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції – Високого суду Лондона, який відмовився розглядати позов держбанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Судова тяганина між банком і його колишніми власниками тягнеться близько 2 років. Сьогодні, 15 жовтня о 12:30 за Києвом англійські судді оголосили своє остаточне рішення, яке складається з 278 пунктів, повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.
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Держава виграла апеляцію в Лондоні в справі Приватбанку проти колишніх власників,
– написав міністр.
Що означає рішення суду:
- Всесвітній арешт активів Коломойського продовжиться.
- Розгляд цієї справи підпадає під юрисдикцію Високого суду Лондона, адже йдеться про шахрайство у великих розмірах.
- Тепер суд Лондона почне розгляд за позовом Приватбанку по суті.
- Банк може і надалі вимагати від колишніх власників відшкодування повної суми збитків – 1,9 мільярда доларів (разом з відсотками – 3 мільярди доларів).
Що відомо про справу Приватбанку? У грудні 2017 року націоналізований Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників і шести компаній: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice. Цим позовом банк домагається відшкодування 1,9 мільярда доларів + відсотки, які колишні власники найімовірніше вивели з нього напередодні націоналізації.
Згодом суд заарештував активи ексвласників банку і зазначених компаній по всьому світу на суму більше 2,5 мільярда доларів. Після цього Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на це рішення суду. У ній йшлося, що справа Приватбанку не є у юрисдикції цього суду, а відтак, він не може накладати арешт на активи олігархів. Банк це рішення оскаржив і подав зустрічну апеляцію.
Націоналізація "Приватбанку": коротко про головне
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
- Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- У відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.