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      Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського в суді Лондона

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      Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського – новини
      Приватбанк виграв апеляцію проти колишніх власників у суді Лондона / Ілюстративне фото

      Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції – Високого суду Лондона, який відмовився розглядати позов держбанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

      Судова тяганина між банком і його колишніми власниками тягнеться близько 2 років. Сьогодні, 15 жовтня о 12:30 за Києвом англійські судді оголосили своє остаточне рішення, яке складається з 278 пунктів, повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

      Цікаво: ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента

      Держава виграла апеляцію в Лондоні в справі Приватбанку проти колишніх власників,
      – написав міністр. 

      Що означає рішення суду:

      • Всесвітній арешт активів Коломойського продовжиться.
      • Розгляд цієї справи підпадає під юрисдикцію Високого суду Лондона, адже йдеться про шахрайство у великих розмірах.
      • Тепер суд Лондона почне розгляд за позовом Приватбанку по суті.
      • Банк може і надалі вимагати від колишніх власників відшкодування повної суми збитків – 1,9 мільярда доларів (разом з відсотками – 3 мільярди доларів).

      Що відомо про справу Приватбанку? У грудні 2017 року націоналізований Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників і шести компаній: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice. Цим позовом банк домагається відшкодування 1,9 мільярда доларів + відсотки, які колишні власники найімовірніше вивели з нього напередодні націоналізації. 

      Згодом суд заарештував активи ексвласників банку і зазначених компаній по всьому світу на суму більше 2,5 мільярда доларів. Після цього Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на це рішення суду. У ній йшлося, що справа Приватбанку не є у юрисдикції цього суду, а відтак, він не може накладати арешт на активи олігархів. Банк це рішення оскаржив і подав зустрічну апеляцію.

      Націоналізація "Приватбанку": коротко про головне

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".
      • У відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
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      Автор: Ляля Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Приватбанк Рішення суду Ігор Коломойський Велика Британія
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