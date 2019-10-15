Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського в суді Лондона

Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції – Високого суду Лондона, який відмовився розглядати позов держбанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Судова тяганина між банком і його колишніми власниками тягнеться близько 2 років. Сьогодні, 15 жовтня о 12:30 за Києвом англійські судді оголосили своє остаточне рішення, яке складається з 278 пунктів, повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

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Держава виграла апеляцію в Лондоні в справі Приватбанку проти колишніх власників,

– написав міністр.

Що означає рішення суду:

Всесвітній арешт активів Коломойського продовжиться.

Розгляд цієї справи підпадає під юрисдикцію Високого суду Лондона, адже йдеться про шахрайство у великих розмірах.

Тепер суд Лондона почне розгляд за позовом Приватбанку по суті.

Банк може і надалі вимагати від колишніх власників відшкодування повної суми збитків – 1,9 мільярда доларів (разом з відсотками – 3 мільярди доларів).

Що відомо про справу Приватбанку? У грудні 2017 року націоналізований Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників і шести компаній: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice. Цим позовом банк домагається відшкодування 1,9 мільярда доларів + відсотки, які колишні власники найімовірніше вивели з нього напередодні націоналізації.



Згодом суд заарештував активи ексвласників банку і зазначених компаній по всьому світу на суму більше 2,5 мільярда доларів. Після цього Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на це рішення суду. У ній йшлося, що справа Приватбанку не є у юрисдикції цього суду, а відтак, він не може накладати арешт на активи олігархів. Банк це рішення оскаржив і подав зустрічну апеляцію.

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