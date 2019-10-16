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      До последнего не верил, что времена изменились, – эксперт о Коломойском и "Приватбанке"

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / ua.news

      Украинский олигарх Игорь Коломойский до последнего не хотел верить, что наступили изменения и банковскую систему в Украине действительно очищают. Кроме этого, бизнесмен может быть "обижен". Ведь у его конкурентов, например Ахметова и Пинчука, банки не забирали.

      Об этом в программе "Что это было" на 24 канале рассказал журналист Андрей Яницкий.

      Важно! Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского: что это значит и что будет дальше

      По его словам, между олигархами, (конкретно здесь Коломойским, – 24 канал) и властью, вероятно, наступил кризис доверия. Коломойский считал, что его хотят лишить банка.

      Коломойский считал, что это неправильно, ведь он 25 лет уже работал. Председателем Наблюдательного совета его банка в последнее время был экс-глава Нацбанка Стельмах,
      – рассказал Яницкий.

      И добавил, что когда банк только создали, в руководящем составе был родственник главы Днепропетровского управления Нацбанка. Некоторое время в "Приватбанке" работала и дочь первого президента Украины Леонида Кучмы. Это была одна из ее первых работ, она это не афишировала.

      То есть для Коломойского все складывалось хорошо, со всеми можно было договориться. По мнению Яницкого, олигарх просто не верил, что грядут какие-то изменения, что действительно очищают банковскую систему.

      Много раз красивые слова ему говорят, а на самом деле взятку хотят, или долю в бизнесе, или какую-то политическую поддержку. А здесь он, может, ждет какое-то предложение коммерческое, а что-то ему ничего не предлагают. Говорят внести залог, деньги в капитал,
      – добавил эксперт.

      "Мне кажется, он до последнего не верил, что времена изменились. Он такой человек 90-х, предприниматель. Построил бизнес на том, что возил из-за границы электронику и продавал здесь. Человек просто старого характера", – подытожил Яницкий.

      Что известно о деле "Приватбанка"?В декабре 2017 года национализированный Приватбанк подал иск в высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. Этим иском банк добивается возмещения 1,9 миллиарда долларов + проценты, которые прежние владельцы скорее всего вывели из него накануне национализации.

      Впоследствии суд арестовал активы экс-владельцев банка и указанных компаний по всему миру на сумму более 2,5 миллиарда долларов. После этого Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда. В ней говорилось, что дело Приватбанка не в юрисдикции этого суда, а следовательно, он не может накладывать арест на активы олигархов. Банк это решение обжаловал и подал встречную апелляцию. 15 октября "Приватбанк" выиграл апелляцию против Коломойского в суде Лондона.

      Национализация "Приватбанка": коротко о главном

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (самые большие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.
      • Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".
      • В ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
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      16 октября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Приватбанк Игорь Коломойский Банки
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