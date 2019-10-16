До останнього не вірив, що часи змінилися, – експерт про Коломойського та "Приватбанк"

Український олігарх Ігор Коломойський до останнього не хотів вірити, що настали зміни, й банківську систему в Україні справді очищують. Крім цього, бізнесмен може бути "ображеним". Адже у його конкурентів, наприклад Ахметова та Пінчука, банки не забирали.

Про це в програмі "Що це було" на 24 каналі розповів журналіст Андрій Яніцький.

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За його словами, між олігархами, (конкретно тут Коломойським, – 24 канал) і владою, ймовірно, є криза довіри. Коломойський вважав, що його хочуть позбавити банку.

Коломойський вважав, що це неправильно, адже він 25 років вже працював. Головою Наглядової ради у його банку останнім часом був ексголова Нацбанку Стельмах був,

– розповів Яніцький.

Й додав, що коли банк лише створили, у керівному складі був родич очільника Дніпропетровського управління Нацбанку. Певний час у "Приватбанку" працювала й донька першого президента України Леоніда Кучми. Це була одна з її перших робіт, вона цього не афішувала.

Тобто для Коломойського все складалося добре, зі всіма можна було домовитись. На думку Яніцького, олігарх просто не вірив, що настають якісь зміни, що справді очищують банківську систему.

Багато разів красиві слова йому кажуть, а насправді хабар хочуть, або частку в бізнесі, або якусь політичну підтримку. А тут він може очікує на якусь пропозицію комерційну, а щось йому нічого не пропонують. Кажуть внести заставу, гроші в капітал,

– додав експерт.

"Мені здається, він до останнього не вірив, що часи змінилися. Він така людина 90-х, підприємець. Побудував бізнес на тому, що возив з-за кордону електроніку й продавав тут. Людина просто старого характеру", – підсумував Яніцький.

Що відомо про справу "Приватбанку"?У грудні 2017 року націоналізований Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників і шести компаній: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice. Цим позовом банк домагається відшкодування 1,9 мільярда доларів + відсотки, які колишні власники найімовірніше вивели з нього напередодні націоналізації.



Згодом суд заарештував активи ексвласників банку і зазначених компаній по всьому світу на суму більше 2,5 мільярда доларів. Після цього Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на це рішення суду. У ній йшлося, що справа Приватбанку не є у юрисдикції цього суду, а відтак, він не може накладати арешт на активи олігархів. Банк це рішення оскаржив і подав зустрічну апеляцію. 15 жовтня "Приватбанк" виграв апеляцію проти Коломойського в суді Лондона.

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