Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Єрмака.

Дивіться також Україна та США зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Джидді

Що повідомив Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про підсумки зустрічі переговорів у Саудівській Аравії.

Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України,

– повідомив він.