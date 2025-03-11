Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Єрмака.
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Що повідомив Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про підсумки зустрічі переговорів у Саудівській Аравії.
Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України,
– повідомив він.