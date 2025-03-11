Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника ОП.

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Що повідомив Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про підсумки зустрічі переговорів у Саудівській Аравії.

Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України,

– повідомив він.

Зазначимо, що сьогодні у Джидді Сполучені Штати та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні.

Відомо, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією.

Вказується, що США доведуть до відома Росії, що "взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру".

Сполучені Штати також негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.