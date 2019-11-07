Давит ли Зеленский на Генеральную прокуратуру: что думает Рябошапка о своей отставке

О давлении на генерального прокурора, отставке, коммуникации с Зеленским и чистке прокуроров – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Руслан Рябошапка.

О давлении на генерального прокурора

– На самом деле, с такой интенсивностью правоохранительные органы еще никого не привлекали к ответственности. Мы видим, что каждую неделю кому-то предъявляется подозрение, какие-то дела передаются в суд. И так много высокопоставленных бывших или нынешних никогда не привлекались к ответственности. Если взять только последние два месяца, более 10 народных депутатов.

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– Работа активизировалась, она есть. То есть интенсифицируется и давление на органы прокуратуры. Мы это чувствуем пока медийно, но, я думаю, что чем активнее мы будем работать, очевидно, что и давление также будет увеличиваться.

Об отставке

– Делегировал меня президента и фракция ("Слуга народа" – 24 канал), которая местами поддерживает президента, но иногда и нет.

– Такой коммуникации между фракцией, президентом и мной по поводу того, что происходит в парламенте не было. Но я не просил ни президента, ни фракцию, чтобы они немного уменьшили это парламентское давление на меня. Я не считаю это нужным.

Что известно об отставке Рябошапки?Александр Дубинский 31 октября показал проект постановления о выражении недоверия Руслану Рябошапке. Документ уже подписали сам Дубинский и его коллеги из "Слуги народа" – Максим Бужанский и Антон Поляков.



Причина для отставки генпрокурора в том, что Рябошапка якобы закрыл дело в отношении детектива НАБУ, который "слил" данные против Игоря Гладковского, сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО. Последние замешаны в коррупционных скандалах по "Укроборонпрому".



Также Рябошапка якобы покрывает убийц. Однако, кого именно – Дубинский не сказал.

О коммуникации с Зеленским

– Коммуникация с прокурором происходит очень редко и с тех пор, когда я стал генеральным прокурором, это было буквально несколько раз. Коммуникация происходит сессионно. Это представители всех правоохранительных органов, мы собираемся и обсуждаем, какие проблемы у нас возникают, где нам не удается что-то сделать и что, возможно, надо от парламента, от президента, чтобы нам это удавалось.

Президент довольно активно интересуется состоянием дел в сфере охраны правопорядка. Посадить того или догнать этого – такого на наших совещаниях не бывает.

– Мы обсуждали ход расследования этого дела (Екатерины Гандзюк – 24 канал) в пределах того, что разрешено было раскрывать. Там у нас могут быть довольно отличные результаты, причем уже довольно скоро.

Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: короткоАктивистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла около года назад. Медики длительное время пытались спасти ее жизнь и провели несколько операций, однако безрезультатно. Смерть наступила после нападения, когда женщину облили серной кислотой. В результате 30% тела получило ожоги.



Заказчика преступления до сих пор не нашли. Адвокаты и активисты считают, что к убийству Екатерины Гандзюк причастны председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука – Игорь Павловский.

О чистке прокуроров

– Сейчас у нас проходит переаттестацию только центральный аппарат – это генеральная прокуратура. Пока регионы не проходят переаттестацию. Примерно из 1100 прокуроров осталось 800. То есть 300 человек мы потеряли по результатам первого этапа отбора.

– Это те люди, которые отказались писать заявление, например, как Горбатюк. Люди, которые не пришли на тесты и те, кто их не сдал. Там примерно в равных пропорциях.

Сейчас начался второй этап и прокуроры сдают тест на общие способности. И первым этапом, честно говоря, я был поражен с плохой стороны. Поскольку довольно много прокуроров показали недостаточный уровень знаний. Это уже на этих текстах уровень способностей прокуроров показан очень высокий. То есть это даже выше, чем просто средний.

– Там было более шести тысяч вопросов, то есть зазубрить ответы – это просто физически невозможно. Нет такого терминатора, который запомнит эти вопросы и их сможет сопоставить с ответами в своей голове. Человек, который постоянно работает, постоянно в этой теме, то он очевидно, что обладает материалами. Поскольку он каждый день с ними работает.

– Оценки, которые по результатам тестирования знания законодательства, среди прокуроров были достаточно высокими. На самом деле не очень большое количество прокуроров не сдало тест на знание законодательства.

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– У нас нет конкретной цифры, которую мы хотим увидеть по результатам тестирования. То есть мы хотим, чтобы осталось количество людей, которые являются профессиональными и добродетельными. Сейчас проходит проверка профессионализма, а на последнем этапе мы будем проверять доброчестность. Это уже этап интервью, проверки профиля кандидата, биографии, возможных конфликтов интересов и то, каким образом были получены их состояния.

Коротко об истории вопроса реформы ГПУ• 29 августа Юрий Луценко написал заявление об увольнении и Рада уволила его.

• В тот же день генпрокурором стал на тот момент заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка.

• И в тот же день, 29 августа, президент Зеленский внес в Раду законопроект о первоочередных мерах по реформированию прокуратуры.

• Зеленский предложил ликвидировать военную прокуратуру, в общем уменьшение штата прокуратуры и ряд других изменений.

• 19 сентября Верховная Рада приняла этот закон 259 голосами.

• Закон, к слову, предусматривает, что все прокуроры, которые готовы и дальше работать в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.

Конечная цель реформы, говорят в ГПУ – это "создание эффективной независимой прокуратуры, которой доверяет общество".