Почему Украина торгует с Россией на энергетическом рынке и какие могут быть последствия

Об энергетических отношениях Украины и России, рынке электроэнергии и схемах ДТЭКа – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

Импорт электроэнергии

Скандал вокруг рынка электроэнергии. 18 сентября Верховная Рада приняла поправки в закон, согласно которому Украине по двусторонним договорам снова разрешено импортировать электроэнергию из России и Беларуси.

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Инициатором поправок стал председатель комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, а поддержали их 265 народных избранников. Мол это позволит удешевить электроэнергию для украинцев. 1 октября в режиме импорта уже была осуществлена ​​первая поставка из России мощностью 100 мегаватт. По данным источника на рынке, импортировала электричество компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Многие эксперты такое нововведение считают недопустимым и призывают прекратить торговлю со страной-агрессором. Мол, это может привести к осложнениям в процессе евроинтеграции Украины и привести к отмене международных санкций против России. В то же время, специалисты отмечают, импорт уже привел к снижению стоимости электроэнергии на рынке на 10 – 15% для всех бытовых потребителей.



Скандал вокруг рынка электроэнергии

Напомним, последний раз коммерческий импорт электроэнергии в Украину из России был осуществлен в октябре 2015 года для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал в течение 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 гигаватт. В дальнейшем он не был продлен.

Начало поставки электроэнергии из России предусматривалось законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года. И в нем было указано, что импорт электроэнергии из стран, которые не являются стороной энергетического сообщества, может быть на рынок на сутки вперед,

– сказал Герус.

– Все это действовало в рамках того закона, который приняли еще в 2017 году. Тогда не кричали "Измена!". Тогда одна компания очень хотела перейти к новой модели рынка и дурила головы, мол, будет рынок, импорт и конкуренция.

Важно! Речь идет о компании олигарха Рината Ахметова ДТЭК.

– Эти двусторонние договоры, о которых мы упоминали, пока по ним нет импорта. Потому что эта правка, которую приняли в сентябре, она не отражается в хозяйственной деятельности. Насколько я знаю, никто не импортировал по двусторонним контрактам. Но есть пиар составляющая, мы понимаем, что компания ДТЭК владеет 80% украинского угля. И любая конкуренция для них – это плохо. Поэтому существует медийный скандал, который они раздувают, чтобы убить конкуренцию. Чтобы потом можно было по большим ценам продавать электроэнергию.



Компания ДТЭК владеет 80% украинского угля

Возможен ли энергетический коллапс

Критики этого решения говорят о том, что Россия является страной-агрессором, с которой в Украине идет война. И если в разгар отопительного сезона РФ прекратит поставки электроэнергии, то в нашей стране начнется коллапс.

– Это невозможно. Есть определенные линии электропередач и определенные мощности, и есть "Укрэнерго". Там отмечают, что если у нас импорт менее 5%, то он не представляет никакой угрозы. Поскольку в случае прекращения поставок газа РФ, мы поднимем свои мощности и будем больше производить электроэнергию.

Интересно! По состоянию на октябрь импорт электроэнергии из РФ составляет примерно 1%.

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