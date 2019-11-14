Сытник рассказал, что изменилось в работе после назначения Рябошапки

Много лет между правоохранительными органами Украины продолжается конфликт. В эфире 24 канала эту проблему прокомментировал директор НАБУ Артем Сытник.

Он рассказал, есть ли изменения после того, как Генеральную прокуратуру возглавил Руслан Рябошапка.

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"Если сравнивать то, что было раньше и сейчас, то действительно очень большая положительная динамика. Отношения с СБУ не стали идеальными, но их работникам наконец разрешили ходить к нам. Раньше поход работника СБУ с каким-либо материалом к НАБУ нес за собой негативные последствия", – отметил директор НАБУ.

Единственное, на что настраивалось огромное количество работников СБУ – сделай что-то плохое НАБУ. Что касается ГПУ, то за несколько дней до конца работы Юрия Луценко принимается решение о передаче дела в полицию. Например, по Станиславу Березкину и по "Ощадбанку" – государственному банку, который нанес ущерб государству на 40 миллионов долларов. По двум критериям – это дело, подследственное НАБУ,

– пояснил Артем Сытник.

"Сейчас действительно есть рабочий контакт с генеральным прокурором и многое стало возможно именно благодаря его позиции. Например, по делу Ярослава Дубневича мы впервые направляли представления еще в декабре 2018 года. Оно все останавливалось на стадии изучения генеральным прокурором. Потом мы с детективами приехали к генеральному прокурору Рябошапке, показали доказательства и представление было поддержано ... Это то, что показывает эту положительную динамику", – вспомнил антикоррупционер.