Заместитель главы фракции "Слуга народа" и народный депутат Николай Тищенко за 2019 год заработал 596 154 гривны. А также купил Mercedes за 2,6 миллиона гривен и имеет более 9 миллионов гривен наличности.

Електронна декларація Тищенка за 2019 рік

Доходи Тищенка

За 2019 рік Микола Тищенко отримав зарплату народного депутата у 174 117 гривень. Про це мовиться на сайті НАЗК.

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Інші доходи Тищенка

156 778 гривень відшкодування виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень;

30 726 гривень компенсації за проїзд;

180 гривень на службові відрядження Україною від управління справами апарату Верховної Ради;

22 300 гривень від партії "Слуга народу";

40 694 гривні зарплати за сумісництвом в ТОВ "Світ" ЛТД;

80 800 гривень від ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Рімід";

2 660 гривень виплат від ТОВ "Контрамарка Україна";

68 000 гривень додаткового блага від ТОВ "Самсунг Електронікс Україна";

166 гривень відсотків у банку "Глобус".

Активи Тищенка

Депутат зберігає у банку "Глобус" 29 651 гривню, а також 1 500 доларів у Bank of America. Готівкою Тищенко має 7,9 мільйона гривень і 37 000 доларів.

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Нерухомість нардепа

З лютого 2018 року Тищенко користується квартирою в Києві площею 158,1 квадратних метра, яка належить Віталію Сітаку.

Користується ще однією квартирою площею 53,4 квадратних метра, яка є власністю батька Тищенка.

З 2014 року володіє спільно ще з трьома громадянами України нежитловим приміщенням у Києві площею 283,5 квадратні метри.

Автівки та інше коштовне майно

23 серпня 2019 року депутат придбав Mercedes-Benz S400 2019 року випуску за 2,635 мільйона гривень. З червня 2018 року користується автомобілем Audi A8, що належить його батькові.

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