Министр здравоохранения Максим Степанов показал свои доходы в декларации за 2019 год. Он вместе с женой владеет роскошным автопарком, а также любит дорогие часы.

Декларация Максима Степанова обнародована в Едином государственном реестре. На жену Степанова оформлены несколько видов бизнеса в аграрной и медицинской отраслях. К теме Под ОП прошел митинг за отставку Степанова – его обвиняют в финансовых махинациях Сколько заработала семья Степановых За прошлый год супруги заработали около шести миллионов гривен в виде зарплат и доходов от бизнеса.

Наличными Степанов вместе с женой хранят свыше 45 тысяч долларов, 11,3 тысячи евро и 180 тысяч гривен.

На банковских счетах хранятся еще несколько десятков тысяч долларов.

Степанов имеет квартиру в Киеве на 340,9 квадратных метров, а также паркоместо. Автопарк Степанова Степанов вместе с женой имеют четыре роскошные машины: Lexus LX 450 2016 года выпуска (стоимостью свыше 3 миллионов гривен),

Lexus GX460 2013 года выпуска (стоимостью 689 тысяч гривен),

Range Rover 2014 года выпуска (стоимостью 2,7 миллиона гривен),

Lexus LX470 2005 года выпуска (цена не указана). Любимые часы главы Минздрава и украшения жены Министр задекларировал ряд дорогих часов и украшений, среди которых Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux.

Жена Степанова обладает драгоценными украшениями марок Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels, а также шубами от Marco&Vanoll и Loro Piana. Одно из колец с бриллиантом стоит свыше 560 тысяч гривен. Что известно о финансовом скандале со Степановым Министра обвиняют в финансовых сделках на сумму более 13 миллионов гривен. Мол под руководством Степанова совершили несколько закупок с подозрительными результатами тендеров. Речь идет о одноразовых костюмах для медперсонала, которые волонтеры уже определенное время десятками тысяч поставляют в больницы Украины ценой 250 гривен на единицу.

Первый тендер на закупку защитных костюмов проводился с участием нескольких компаний. Тогда победила компания, которая предлагала костюмы за чуточку более 200 гривен за штуку. Впрочем, на следующий день МИНЗДРАВ отменил результаты тендера, мол, "компаниям надо доказать международную сертификацию".

В следующий раз выиграла другая неизвестная компания, которая предлагала доставку костюмов из Китая за 478 гривен за единицу. По новым расценкам, за эти деньги можно было купить лишь 71 тысячу костюмов, а не как планировалось ранее (90 тысяч). Интересно, что о компании ничего неизвестно и журналисты не смогли связаться с ней.

По словам министра здравоохранения, переплата является оправданной, ведь заказанные костюмы намного качественнее. Впрочем, представители благотворительного фонда "Пациенты Украины" говорят, что это абсолютно такие же костюмы, которые они закупают.

Костюмы должны были поступить в Украину еще до 1 мая, но по состоянию на 29 мая в Украину доехало лишь 30 тысяч. К теме Степанов ссылался на несуществующий приказ о поставках скандальных защитных костюмов