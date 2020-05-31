Дорогие часы, шубы и роскошный автопарк: что задекларировал глава Минздрава Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов показал свои доходы в декларации за 2019 год. Он вместе с женой владеет роскошным автопарком, а также любит дорогие часы.
Декларация Максима Степанова обнародована в Едином государственном реестре. На жену Степанова оформлены несколько видов бизнеса в аграрной и медицинской отраслях.
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Сколько заработала семья Степановых
- За прошлый год супруги заработали около шести миллионов гривен в виде зарплат и доходов от бизнеса.
- Наличными Степанов вместе с женой хранят свыше 45 тысяч долларов, 11,3 тысячи евро и 180 тысяч гривен.
- На банковских счетах хранятся еще несколько десятков тысяч долларов.
- Степанов имеет квартиру в Киеве на 340,9 квадратных метров, а также паркоместо.
Автопарк Степанова
Степанов вместе с женой имеют четыре роскошные машины:
- Lexus LX 450 2016 года выпуска (стоимостью свыше 3 миллионов гривен),
- Lexus GX460 2013 года выпуска (стоимостью 689 тысяч гривен),
- Range Rover 2014 года выпуска (стоимостью 2,7 миллиона гривен),
- Lexus LX470 2005 года выпуска (цена не указана).
Любимые часы главы Минздрава и украшения жены
- Министр задекларировал ряд дорогих часов и украшений, среди которых Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux.
- Жена Степанова обладает драгоценными украшениями марок Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels, а также шубами от Marco&Vanoll и Loro Piana. Одно из колец с бриллиантом стоит свыше 560 тысяч гривен.
Что известно о финансовом скандале со Степановым
- Министра обвиняют в финансовых сделках на сумму более 13 миллионов гривен. Мол под руководством Степанова совершили несколько закупок с подозрительными результатами тендеров. Речь идет о одноразовых костюмах для медперсонала, которые волонтеры уже определенное время десятками тысяч поставляют в больницы Украины ценой 250 гривен на единицу.
- Первый тендер на закупку защитных костюмов проводился с участием нескольких компаний. Тогда победила компания, которая предлагала костюмы за чуточку более 200 гривен за штуку. Впрочем, на следующий день МИНЗДРАВ отменил результаты тендера, мол, "компаниям надо доказать международную сертификацию".
- В следующий раз выиграла другая неизвестная компания, которая предлагала доставку костюмов из Китая за 478 гривен за единицу. По новым расценкам, за эти деньги можно было купить лишь 71 тысячу костюмов, а не как планировалось ранее (90 тысяч). Интересно, что о компании ничего неизвестно и журналисты не смогли связаться с ней.
- По словам министра здравоохранения, переплата является оправданной, ведь заказанные костюмы намного качественнее. Впрочем, представители благотворительного фонда "Пациенты Украины" говорят, что это абсолютно такие же костюмы, которые они закупают.
- Костюмы должны были поступить в Украину еще до 1 мая, но по состоянию на 29 мая в Украину доехало лишь 30 тысяч.
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