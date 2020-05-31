Міністр охорони здоров'я Максим Степанов показав свої доходи у декларації за 2019 рік. Він разом з дружиною володіє розкішним автопарком, а також полюбляє коштовні годинники.

Декларація Максима Степанова оприлюднена в Єдиному державному реєстрі. На дружину Степанова оформлені кілька видів бізнесу в аграрній та медичній галузях. До теми Під ОП пройшов мітинг за відставку Степанова – його звинувачують у фінансових оборудках Скільки заробила сім'я Степанових За минулий рік подружжя заробило близько шести мільйонів гривень у вигляді зарплат і доходів від бізнесу.

Готівкою Степанов разом з дружиною зберігають понад 45 тисяч доларів, 11,3 тисячі євро та 180 тисяч гривень.

На банківських рахунках зберігаються ще кілька десятків тисяч доларів.

Степанов має квартиру в Києві на 340,9 квадратних метрів, а також паркомісце. Автопарк Степанова Степанов разом з дружиною мають чотири розкішні автівки: Lexus LX 450 2016 року випуску (вартістю понад 3 мільйони гривень),

Lexus GX460 2013 року випуску (вартістю 689 тисяч гривень),

Range Rover 2014 року випуску (вартістю 2,7 мільйона гривень),

Lexus LX470 2005 року випуску (ціна не вказана). Улюблені годинники глави МОЗ та прикраси дружини Міністр задекларував ряд дорогих годинників і прикрас, серед яких Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux.

Дружина Степанова володіє коштовними прикрасами марок Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels, а також шубами від Marco&Vanoll і Loro Piana. Одна із каблучок з діамантом коштує понад 560 тисяч гривень. Що відомо про фінансовий скандал зі Степановим Міністра звинувачують у фінансових оборудках на суму понад 13 мільйонів гривень. Мовляв під керівництвом Степанова здійснили декілька закупівель з підозрілими результатами тендерів. Мовиться про одноразові костюми для медперсоналу , які волонтери вже певний час десятками тисяч поставляють до лікарень України ціною 250 гривень на одиницю.

, які волонтери вже певний час десятками тисяч поставляють до лікарень України ціною 250 гривень на одиницю. Перший тендер на закупівлю захисних костюмів проводився за участю декількох компаній. Тоді перемогла компанія, яка пропонувала костюми за трішки більше ніж 200 гривень за штуку. Втім, наступного дня МОЗ скасувала результати тендеру, мовляв, "компаніям треба довести міжнародну сертифікацію".

Наступного разу виграла інша невідома компанія, яка пропонувала доставку костюмів з Китаю за 478 гривень за одиницю. За новими розцінками, за ці гроші можна було купити лише 71 тисячу костюмів, а не як планувалось раніше (90 тисяч). Цікаво, що про компанію зовсім нічого невідомо і журналісти не змогли зв'язатися з нею.

За словами міністра охорони здоров'я, переплата є виправданою, адже замовлені костюми значно якісніші. Втім, представники благодійного фонду "Пацієнти України" кажуть, що це абсолютно такі ж костюми, які закуповують вони.

адже замовлені костюми значно якісніші. Втім, представники благодійного фонду "Пацієнти України" кажуть, що це абсолютно такі ж костюми, які закуповують вони. Костюми повинні були надійти в Україну ще до 1 травня, але станом на 29 травня до України доїхало лише 30 тисяч. До теми Степанов посилався на неіснуючий наказ про постачання скандальних захисних костюмів