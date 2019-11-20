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      Разумков прокомментировал ситуацию с компенсациями нардепам за аренду жилья

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      Можно было бы и отказаться, – Разумков о компенсации депутатам за жилье / Getty Images

      Дмитрий Разумков считает, что можно было бы отказаться от компенсации за аренду жилья народным депутатам. Вопросы вызывают и другие компенсации.

      У них достаточная заработная плата, об этом председатель Верховной Рады сказал во время брифинга в Днепре, пишет "УНИАН".

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      Так Разумков ответил на вопрос о том, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук якобы арендует квартиру у собственной тещи и получает из бюджета компенсацию за жилье.

      Если мы говорим об аренде недвижимости, я считаю, что без этого можно было бы обойтись всем народным депутатам. Достаточно нормальная заработная плата, есть гостиница "Киев",
      – сказал он.

      Спикер добавил, что "вообще можно было бы отказаться от такой процедуры как компенсация аренды". Разумков также вспомнил, что когда-то "было очень популярно получать квартиры от Верховной Рады".

      "Я понимаю, что некоторые привилегии у народных депутатов есть, но они не должны быть пожизненными, как к этому привыкли. Так же с вопросами компенсации за транспортные расходы и многое другое", – добавил Разумков.

      Комментируя ситуацию с Стефанчуком, Разумков отметил, что с юридической точки зрения здесь вопросов нет.

      А с точки зрения подходов, я думаю, что вам лучше обратиться к Руслану Алексеевичу,
      – добавил председатель Рады.

      Что не так с арендованной квартирой первого вицеспикера Руслана Стефанчука?

      Она принадлежит его теще. В декларации Стефанчук за 2018 год указано, что депутат и его семья проживали в квартире площадью 101,8 квадратов, которая принадлежит Татьяне Ситарук. Она является матерью жены Стефанчука.

      Согласно данным Портала открытых данных Верховной Рады, в октябре 2019 года Стефанчук за аренду жилья получил компенсации в 19 500 гривен.

      Сам Стефанчук так и не ответил, платит ли он за квартиру матери жены. Нардеп отметил, что платит "арендодателю по договору – владельцу квартиры".

      За первые месяцы работы Верховной Рады компенсацию за аренду жилья успели взять сразу 120 депутатов. Некоторые из них нуждались взять 20-40 тысяч гривен несмотря на свои задекларированные миллионы и дорогие иномарки.

      народні депутати компенсація оренда житла статистика інфографіка

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Разумков Слуга народа Новости недвижимости Аренда недвижимости
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