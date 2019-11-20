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      Разумков прокоментував ситуацію із компенсаціями нардепам за оренду житла

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      Можна було б і відмовитись, – Разумков про компенсації депутатам за житло / Getty Images

      Дмитро Разумков вважає, що можна було б відмовитися від компенсації за оренду житла народним депутатам. Питання викликають також інші компенсації.

      У них достатня заробітна плата, про це голова Верховної Ради сказав під час брифінгу в Дніпрі, пише "УНІАН". 

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      Так Разумков відповів на запитання про те, що перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук начебто орендує квартиру у власної тещі та отримує з бюджету компенсацію за житло.

      Якщо ми говоримо про оренду нерухомості, я вважаю, що без цього можна було б обійтися всім народним депутатам. Достатньо нормальна заробітна плата, є готель "Київ",
      – сказав він.

      Спікер додав, що"взагалі можна було б відмовитися від такої процедури як компенсація оренди". Разумков також пригадав, що колись "було дуже популярно отримувати квартири від Верховної Ради".

      "Я розумію, що деякі привілеї у народних депутатів є, але вони не повинні бути пожиттєвими, як до цього звикли. Так само з питаннями компенсації за транспортні видатки і багато іншого", – додав Разумков.

      Коментуючи ситуації із Стефанчуком, Разумков зазначив, що з юридичної точки зору тут питань немає.

      А з точки зору підходів, я думаю, що вам краще звернутися до Руслана Олексійовича,
      – додав голова Ради. 

      Що не так із орендованою квартирою першого віцеспікера Руслана Стефанчука?

      Вона належить його тещі. У декларації Стефанчука за 2018 рік зазначено, що депутат та його родина проживали у квартирі площею 101,8 квадратів, що належить Тетяні Ситарук. Вона є матір'ю дружини Стефанчука.

      Згідно з даними Порталу відкритих даних Верховної Ради, у жовтні 2019 року Стефанчук за оренду житла отримав компенсації у 19,5 тисяч гривень.

      Сам Стефанчук так і не відповів, чи платить він за квартиру матері дружини. Нардеп зауважив, що платить "орендодавцю за договором – власнику квартири".

      За перші місяці роботи Верховної Ради компенсацію за оренду житла встигли взяти одразу 120 депутатів. Деякі із них потребували взяти 20-40 тисяч гривень попри свої задекларовані мільйони та дорогі іномарки.

      народні депутати компенсація оренда житла статистика інфографіка
      Найбагатші нардепи із компенсацією за оренду житла / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Дмитро Разумков Новини нерухомості Оренда нерухомості
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