Народные депутаты Верховной Рады проголосовали 3 июня за законопроект №2450, который позволит украинцам добровольно менять собственное отчество. Это можно будет делать с 14 лет с согласия родителей.

За соответствующее решение в первом чтении проголосовали 247 народных депутатов, пишет 24 канал. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство Украины позволяет относительно свободно менять имя или фамилию. Однако оно не предусматривает право менять по своему усмотрению свое отчество, чем нарушает требования выше указанных статей Конституции. Новость дополняется...