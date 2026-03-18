Как дети могут получить наследство?

Право ребенка на наследование предусмотрено в Законе "Об охране детства". Право на получение имущества умерших родителей имеет каждый ребенок, даже если он был усыновлен. Об этом пишет Министерство юстиции Украины.

Смотрите также На случай изменения обстоятельств: для чего нужен подназначенный наследник в завещании

Детям по общим правилам передается имущество и деньги родителей или одного из них, если те умерли, или признаны умершими по решению суда.

Несовершеннолетние не обязательно должны проживать вместе с наследодателем. Также право на наследство имеют дети, если их родители были лишены родительских прав. Дети, которые были зачаты, но не успели родиться до смерти наследодателя, тоже защищены законом и имеют право на получение имущества.

В Украине обеспечена защита прав детей в наследственных отношениях. Малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя обязательно получают долю наследства, даже если родственник оставил завещание. Размер такой доли составляет столько же, сколько бы гражданин получил в случае наследования по закону.

Специалисты Бесплатной юридической помощи объясняют, что время на оформление наследства одинаковое, как для детей, так и для взрослых. Подать заявление нужно в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Наследственные права детей реализуются по четким правилам:

если ребенку от 14 до 18 лет, то он самостоятельно подает заявление о принятии наследства.

если ребенку меньше, чем 14 лет, или он недееспособен, то заявление подают родители или опекуны.

Может ли ребенок отказаться от наследства?

Гражданский кодекс предусматривает, что несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети получают наследство обязательно, но при этом имеют право отказаться от него.

Важно! Отказ от наследства обязательно происходит при наличии соответствующего разрешения от родителей или органа опеки и попечительства.

Оформление наследственных прав происходит у нотариуса, который открывает наследственное дело, проводит необходимые проверки и оформляет свидетельство о праве на наследство.

Кто еще имеет право на наследство?