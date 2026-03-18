Как дети могут получить наследство?
Право ребенка на наследование предусмотрено в Законе "Об охране детства". Право на получение имущества умерших родителей имеет каждый ребенок, даже если он был усыновлен. Об этом пишет Министерство юстиции Украины.
Детям по общим правилам передается имущество и деньги родителей или одного из них, если те умерли, или признаны умершими по решению суда.
Несовершеннолетние не обязательно должны проживать вместе с наследодателем. Также право на наследство имеют дети, если их родители были лишены родительских прав. Дети, которые были зачаты, но не успели родиться до смерти наследодателя, тоже защищены законом и имеют право на получение имущества.
В Украине обеспечена защита прав детей в наследственных отношениях. Малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя обязательно получают долю наследства, даже если родственник оставил завещание. Размер такой доли составляет столько же, сколько бы гражданин получил в случае наследования по закону.
Специалисты Бесплатной юридической помощи объясняют, что время на оформление наследства одинаковое, как для детей, так и для взрослых. Подать заявление нужно в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
Наследственные права детей реализуются по четким правилам:
- если ребенку от 14 до 18 лет, то он самостоятельно подает заявление о принятии наследства.
- если ребенку меньше, чем 14 лет, или он недееспособен, то заявление подают родители или опекуны.
Может ли ребенок отказаться от наследства?
Гражданский кодекс предусматривает, что несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети получают наследство обязательно, но при этом имеют право отказаться от него.
Важно! Отказ от наследства обязательно происходит при наличии соответствующего разрешения от родителей или органа опеки и попечительства.
Оформление наследственных прав происходит у нотариуса, который открывает наследственное дело, проводит необходимые проверки и оформляет свидетельство о праве на наследство.
Кто еще имеет право на наследство?
Жена относится к первой очереди наследников и имеет право на наследство мужа, но только при официальном браке. Имущество делится поровну между ней, детьми и родителями. Однако, если наследодатель больше не имел близких родственников, то жена может получить все.
Наследство может перейти государству, если его никто не принял или наследников нет. Это происходит в случаях отсутствия наследников, их отказа или если они не обратились к нотариусу в течение 6 месяцев. Имущество признают выморочным через суд и оно переходит в собственность общины.
Закон лишает наследственных прав тех, кто совершил преступление против наследодателя или других наследников, препятствовал составлению завещания, уклонялся от ухода или содержания. Также имущество ребенка не могут получить родители, лишенные родительских прав.