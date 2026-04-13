В каком случае нельзя лишить родительских прав мать, которая не воспитывала детей?

Две несовершеннолетние девушки через представителя подали иск в суд, чтобы лишить свою мать родительских прав. Их уже более 10 лет воспитывали бабушка и отец, а мать не интересовалась их обучением, здоровьем и не давала деньги. Об этом говорится в материалах дела №583/2426/25

По словам девушек, родители расторгли брак в 2016 году. Мать еще с 2015 года не выполняла родительских обязанностей. Кроме того, она является должницей по уплате алиментов. Долг уже вырос до 169 000 гривен. Девушки заявили, что не желают поддерживать связь с матерью. Их позицию поддержал орган опеки и попечительства Чернеччинского сельского совета.

Важным моментом было то, что отец девушек пропал без вести во время военной службы, но именно он их обеспечивал и воспитывал. Суд первой инстанции не увидел оснований, чтобы лишить мать родительских прав. А матери сообщили о необходимости надлежащего выполнения родительских обязанностей.

Однако представитель девушек подал апелляцию, отмечая невыполнение их матерью обязанностей в течение достаточно длительного времени, что является самостоятельным основанием для лишения ее родительских прав. Кроме того, отмечалось, что суд якобы не учел возраст девушек, которые имеют право принимать решения и большую сумму задолженности.

Однако и апелляция не смогла забрать родительские права у женщины. Не было доказано сознательный, виновный и систематический характер ее уклонения от воспитания детей. Именно этого требует статья 164 Семейного кодекса Украины.

То есть для такого шага недостаточно только ненадлежащего исполнения обязанностей или отсутствия участия в жизни детей. В нынешнем случае с женщиной не работали уполномоченные органы, она не получала наказания или штрафов. Так же задолженность по уплате алиментов – это не надлежащее основание для лишения женщины родительских прав. Документы, которые подали истцы, только подтверждали факт проживания детей с бабушкой.

Позиция детей имела бы значение, если бы были другие доказательства сознательного бездействия матери. А вывод органа опеки – это лишь рекомендация, которая не играет значительной роли для решения этого конфликта.

В то же время ответчица – мать девушек – выразила возражения против иска, а потому, по мнению суда, имеет интерес к своим обязанностям и детям.

