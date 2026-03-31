Как супруги могут разделить имущество?

Жена и муж не обязательно должны расторгнуть брак, чтобы совершать сделки с имуществом. Они могут заключить договор или обратиться в суд, чтобы поделить те вещи, на которые имеют одинаковые права. Об этом пишет Министерство юстиции Украины.

Добровольно поделить вещи супруги могут по нотариально удостоверенному договору. Он создается на движимое и недвижимое имущество с указанием, что оно передается жене или мужу из состава всего имущества супругов.

Когда этот вопрос решается через суд, то во внимание принимаются интересы жены, мужа или детей и также существенно весомые обстоятельства. Это регулируется статьей 71 Семейного кодекса.

Важно! Общим имуществом супругов считается то, что было приобретено за время брака, даже если жена или муж почему-то не имели собственного заработка.

Поделить можно любое имущество, независимо от того, на чье имя оно записано или кто его приобрел, если это не прописано в брачном договоре.

При разделе имущества доли жены и мужа – равны, если по договоренности или по брачному договору не было других условий.

Если один из супругов не заботился о материальном обеспечении семьи, отказывался воспитывать детей и всячески нарушал интересы семьи, то его доля может уменьшиться. В то же время увеличить размер полученного имущества один из партнеров может, если с ним проживают дети, нетрудоспособные совершеннолетние сын или дочь.

Обычно доли женщины и мужчины равны. Однако суд может отступить от принципа равенства долей супругов при обстоятельствах, имеющих существенное значение,

– отметили в Министерстве.

При разделе имущества учитывается наличие долгов у супругов и правоотношения по обязательствам, возникших в интересах семьи. А неделимые вещи должны передаваться одному из супругов, если иное не определено договоренностью.

А денежная компенсация одному из супругов может присуждаться при условии предварительного внесения вторым из супругов соответствующей денежной суммы на депозитный счет суда. Это регулируется статьей 71 СК Украины.

Какое имущество не является общим у супругов?