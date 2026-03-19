Когда могут запустить развод в Дии?
В ближайшие месяцы пары, желающих развестись, смогут сделать это через Дию. Сейчас подготовку услуги завершают, а первых добровольцев приглашают присоединиться к ее тестированию в конце весны. Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк.
Соответствующее постановление приняло правительство, а потому сейчас специалисты завершают техническую разработку и смогут запустить бета-тестирование.
Ранее Минцифры полностью вложила все силы, чтобы разработать брак онлайн. А для внедрения новой услуги требовалось время.
Пока услугу официально не введут, подать заявление на развод граждане могут в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния и Центрах предоставления административных услуг.
Для кого будет доступна услуга?
На портале Дия отмечают, что развестись онлайн смогут только супруги, у которых нет общих несовершеннолетних детей.
В общем бракосочетания в Дии показало потребность в услуге, а потому Министерство постепенно цифровизировало ЗАГСы. Более 41 тысячи пар уже зарегистрировали брак в Дии. Сейчас же возникла необходимость запустить в онлайне и процедуру развода.
Что известно об услуге бракосочетания в Дии?
Украина первой в мире оцифровала полный цикл бракосочетания. В Дии можно подать заявление и провести регистрацию через видеоконференцию с использованием электронной подписи.
В таком же режиме регистратор проводит церемонию, а вместо физической подписи пара накладывает электронную подпись на актовую запись прямо во время звонка.
Свидетельство о браке появляется в Дии, а бумажные версии отправляются по почте.