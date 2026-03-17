Как украинцы смогут защититься от финансового мошенничества?
По решению депутатов вскоре в Украине смогут ввести механизм самозапрета на получение кредитов. Запрет будет контролироваться, вероятно, Национальным банком Украины с помощью специального реестра. Об этом рассказала член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.
Так государство планирует урегулировать проблему, когда мошенники берут кредит, а платить долг приходится жертве. Законопроект о бюро кредитных историй №14013, который является частью масштабных изменений на рынке кредитования, имеет норму о блокировании человеком выдачи займов. Для этого нужно лишь нажать одну кнопку в приложении Дия или написать заявление в ЦНАП.
Бюро кредитных историй будет иметь информацию, что человек не позволяет брать на себя кредиты.
Это поможет бороться с мошенниками, которые сегодня берут кредиты, а платить приходится тому лицу, на которую был оформлен заем. В частности мы защищаем наших военнослужащих и членов их семей, которые становятся жертвами мошенников,
– отметила чиновница.
К слову, проект закона в целом предусматривает усиление защиты прав заемщиков и улучшение обмена информацией на кредитном рынке.
Если законопроект примут, то государство сделает шаг к внедрению международных стандартов защиты данных. Ожидания законодателей единодушны: новые нормы должны уменьшить доли просроченных кредитов и усилить финансовую дисциплину.
Что стоит знать об уплате кредитов?
Некоторые банки позволяют возобновить льготный период кредитной карты, если пользователь забыл внести обязательный платеж. Это возможно, если на следующий день внести необходимый платеж и обратиться в поддержку.
В комментарии 24 Каналу адвокат Валерия Скользнева рассказала, что не советует украинцам игнорировать вызов в суд из-за кредитной задолженности. Дело заканчивается негативно для должника. Без его присутствия суд выносит заочное решение, а дальше дело передается исполнительной службе.