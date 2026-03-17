Как украинцы смогут защититься от финансового мошенничества?

По решению депутатов вскоре в Украине смогут ввести механизм самозапрета на получение кредитов. Запрет будет контролироваться, вероятно, Национальным банком Украины с помощью специального реестра. Об этом рассказала член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Так государство планирует урегулировать проблему, когда мошенники берут кредит, а платить долг приходится жертве. Законопроект о бюро кредитных историй №14013, который является частью масштабных изменений на рынке кредитования, имеет норму о блокировании человеком выдачи займов. Для этого нужно лишь нажать одну кнопку в приложении Дия или написать заявление в ЦНАП.

Бюро кредитных историй будет иметь информацию, что человек не позволяет брать на себя кредиты.

Это поможет бороться с мошенниками, которые сегодня берут кредиты, а платить приходится тому лицу, на которую был оформлен заем. В частности мы защищаем наших военнослужащих и членов их семей, которые становятся жертвами мошенников,

– отметила чиновница.

К слову, проект закона в целом предусматривает усиление защиты прав заемщиков и улучшение обмена информацией на кредитном рынке.

Если законопроект примут, то государство сделает шаг к внедрению международных стандартов защиты данных. Ожидания законодателей единодушны: новые нормы должны уменьшить доли просроченных кредитов и усилить финансовую дисциплину.

