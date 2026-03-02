Как вернуть льготный период, если забыли внести кредитный платеж?

Однако эту ситуацию можно исправить, о чем сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Олег Гороховский Соучредитель Monobank Увидел в Threads сообщение клиента и подумал, что, возможно, стоит поделиться этим советом немного шире. Бывает, что в конце месяца наваливается куча дел и просто забываешь внести плановый платеж по кредитке. И вдвойне обиднее, если из-за этого сгорает льготный период.

Гороховский рассказал, что если это произошло впервые, то можно внести необходимую сумму на следующий день. Но также следует написать в поддержку. Он заверил, что они "почти всегда войдут в ваше положение" и вернут как проценты, так и льготный период.

Не знаю, делает ли так кто-то еще из банков в мире, но мы делаем так с самого начала проекта и считаем, что именно так и должен действовать любой бизнес, который хочет иметь шанс на уважение клиентов,

– добавил Олег Гороховский.

Он отметил, что Monobank не радуется "завтыкам" клиентов.

Напомним! В то же время mono не имеет собственных отделений. Банк работает только на мобильных устройствах. Пополнять карты Monobank можно с помощью банков-партнеров, терминалов, банкоматов и онлайн-сервисов. Об этом говорится на сайте банка.

