Як повернути пільговий період, якщо забули внести кредитний платіж?

Однак цю ситуацію можна виправити, про що повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Олег Гороховський Співзасновник Monobank Побачив у Threads допис клієнта й подумав, що, можливо, варто поділитися цією порадою трохи ширше. Буває, що наприкінці місяця навалюється купа справ і просто забуваєш внести плановий платіж за кредиткою. І вдвічі прикріше, якщо через це згорає пільговий період.

Гороховський розповів, що якщо це сталося вперше, то можна внести необхідну суму наступного дня. Але також слід написати у підтримку. Він запевнив, що вони "майже завжди увійдуть у ваше становище" та повернуть як відсотки, так і пільговий період.

Не знаю, чи робить так хтось іще з банків у світі, але ми робимо так із самого початку проєкту й вважаємо, що саме так і має діяти будь-який бізнес, який хоче мати шанс на повагу клієнтів,

– додав Олег Гороховський.

Він наголосив, що Monobank не радіє "завтикам" клієнтів.

Нагадаємо! Водночас mono не має власних відділень. Банк працює лише на мобільних пристроях. Поповнювати картки Monobank можна за допомогою банків-партнерів, терміналів, банкоматів і онлайн-сервісів. Про це йдеться на сайті банку.

Що ще слід знати щодо Monobank?