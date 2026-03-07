Что будет, если игнорировать вызов банка в суд?

Банковские учреждения предоставляют постоянные услуги по кредитованию граждан. Быстрые займы люди также часто берут у обществ с ограниченной ответственностью. Во всех случаях, когда уплаты по кредиту просрочены, то микрофинансовые организации или банки обращаются в суд с исковыми заявлениями. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат, владелица юридической фирмы "CONSEIL" Валерия Скользнева.

Во время пандемии коронавируса судебная система стала более автоматизированной. Производство можно отслеживать в Электронном суде, а повестки на заседания приходят в приложение Дия. Уже когда банк обращается в суд с исковым заявлением, то человек получает судебную повестку.

По словам Валерии Скользневой, бывает, что человек решил ничего не делать с вызовом в суд и погашением долга, потому что якобы нет на это денег или желания. Однако такая позиция сразу проигрышная, потому что когда должник ничего не делает, то суд самостоятельно принимает решение.

Валерия Скользнева Адвокат, владелица юридической фирмы "CONSEIL" Имея только одну позицию стороны, суд будет ее учитывать. Нет никакой другой позиции. Скажу из своего опыта, что очень-очень редко судья, не имея позиции другой стороны, садится и решает вопрос и может даже отказать банку. Но это, скорее всего, фантастика.

Так, если человек не защитил свои интересы на суде, то он фактически проигрывает. Адвокат отметила, что суд выносит заочное решение, которое через 30 дней уже вступает в законную силу. Тогда кредитор получает исполнительный лист, обращается в исполнительную службу. Дело заканчивается арестом счетов.

Стоит отметить! Закон Украины "Об исполнительном производстве" позволяет государственному или частному исполнителю наложить арест на средства должника в рамках исполнительного производства. Поэтому банк или МФО обязаны выполнить постановление и имеют право на арест счетов.

Что делать в случае проблем с кредитами?