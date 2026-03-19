Коли можуть запустити розлучення в Дії?
У найближчі місяці пари, які бажають розлучитися, зможуть зробити це через Дію. Нині підготовку послуги завершують, а перших добровольців запрошують долучитися до її тестування наприкінці весни. Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк.
Відповідну постанову ухвалив уряд, а тому нині фахівці завершують технічну розробку та зможуть запустити бета-тестування.
Раніше Мінцифри повністю вклала всі сили, щоб розробити шлюб онлайн. А для запровадження нової послуги був потрібен час.
Доки послугу офіційно не запровадять, подати заяву на розлучення громадяни можуть у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та Центрах надання адміністративних послуг.
Для кого буде доступна послуга?
На порталі Дія зауважують, що розлучитися онлайн зможе лише подружжя, в якого немає спільних неповнолітніх дітей.
Загалом одруження в Дії показало потребу в послузі, а тому Міністерство поступово цифровізувало ДРАЦСи. Понад 41 тисяча пар вже зареєстрували шлюб в Дії. Нині ж постала потреба запустити в онлайні й процедуру розлучення.
Що відомо про послугу одруження в Дії?
Україна першою у світі цифрувала повний цикл одруження. У Дії можна подати заяву й провести реєстрацію через відеоконференцію з використанням електронного підпису.
У такому ж режимі реєстратор проводить церемонію, а замість фізичного підпису пара накладає електронний підпис на актовий запис прямо під час дзвінка.
Свідоцтво про шлюб з'являється у Дії, а паперові версії надсилаються поштою.