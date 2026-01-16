Сколько времени займет бракосочетание онлайн?
Благодаря цифровым сервисам процедура регистрации брака стала полностью онлайн и не требует личного присутствия в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Подать заявление, пройти идентификацию в государственных реестрах, выбрать удобные дату и время, а также провести саму церемонию можно дистанционно через мобильное приложение "Дія", для этого достаточно смартфона и доступа к интернету.
Во время регистрации молодожены подтверждают согласие на брак, подписывают актовую запись с помощью Дія.Підпису и заказывают свидетельство о браке, которое направляется по почте на указанный адрес. Информация о заключенном браке появляется в приложении "Дія" в течение 24 часов после регистрации.
Помните! Услуга доступна гражданам Украины как на территории страны, так и за рубежом, что делает ее особенно удобной для людей, которые не имеют возможности лично посетить учреждения. В частности, сервисом активно пользуются военнослужащие.
Для защитников и защитниц Украины предусмотрен приоритетный доступ к услуге. Они проходят идентификацию через приложение "Армия плюс", получают быстрый доступ к сервису в "Дії" и могут выбрать специальные приоритетные временные слоты для регистрации.
Обратите внимание! Онлайн-регистрация брака является еще одним шагом к развитию цифрового государства, где государственные услуги становятся проще, доступными и максимально ориентированными на потребности граждан. Сервис "Брак онлайн" разработан Министерством юстиции Украины совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которую реализует Фонд Восточная Европа.
Как развестись во время войны, когда один из супругов за границей?
Расторгнуть брак можно, даже если один из супругов находится за границей, но процесс зависит от наличия несовершеннолетних детей или согласия обеих сторон.
Судебное расторжение брака может быть более длительным и дорогим, если одна сторона против или есть общие дети, однако возможно дистанционное заседание через платформу электронного суда.