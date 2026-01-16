Сколько времени займет бракосочетание онлайн?

Благодаря цифровым сервисам процедура регистрации брака стала полностью онлайн и не требует личного присутствия в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Подать заявление, пройти идентификацию в государственных реестрах, выбрать удобные дату и время, а также провести саму церемонию можно дистанционно через мобильное приложение "Дія", для этого достаточно смартфона и доступа к интернету.

Во время регистрации молодожены подтверждают согласие на брак, подписывают актовую запись с помощью Дія.Підпису и заказывают свидетельство о браке, которое направляется по почте на указанный адрес. Информация о заключенном браке появляется в приложении "Дія" в течение 24 часов после регистрации.

Помните! Услуга доступна гражданам Украины как на территории страны, так и за рубежом, что делает ее особенно удобной для людей, которые не имеют возможности лично посетить учреждения. В частности, сервисом активно пользуются военнослужащие.

Для защитников и защитниц Украины предусмотрен приоритетный доступ к услуге. Они проходят идентификацию через приложение "Армия плюс", получают быстрый доступ к сервису в "Дії" и могут выбрать специальные приоритетные временные слоты для регистрации.

Обратите внимание! Онлайн-регистрация брака является еще одним шагом к развитию цифрового государства, где государственные услуги становятся проще, доступными и максимально ориентированными на потребности граждан. Сервис "Брак онлайн" разработан Министерством юстиции Украины совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которую реализует Фонд Восточная Европа.

