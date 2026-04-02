Что предлагают в законопроекте №15109?

В Семейном кодексе Украины определена обязанность содержать ребенка по добровольным договоренностям или через суд. Взыскание алиментов законодательно не урегулировано на случай исчезновения без вести плательщика при особых обстоятельствах. Поэтому нормы планируют изменить с помощью законопроекта №15109.

Законодатели предлагают определить, что статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах не освобождает человека от обязанности содержать ребенка. Якобы суды уже принимают соответствующие решения, однако у них нет законодательной основы.

Особенно актуальной проблема стала во время войны, когда многие украинцы попали в плен, находятся на временно оккупированных территориях или считаются пропавшими без вести. Среди 90 тысяч таких людей есть те, кто обязан платить алименты. При особых обстоятельствах они не могут это делать. Но назначенный статус одновременно не прекращает семейно-правовые обязанности такого человека.

В таком случае ребенок может не получать деньги из-за невозможности списания со счета его отца или матери, пропавших без вести. Но пока государство не предусмотрело, как выполнить взыскание.

Подход к списанию алиментов при условии исчезновения без вести несколько установила судебная практика. Апелляция отмечает, что семейные отношения являются непрерывными и не должны зависеть от фактического присутствия плательщика.

Важно! Департамент социального обеспечения Министерства обороны объяснил, что все гражданские, семейные и имущественные права сохраняются за военным, до того, как выяснится, что служащий умер или погиб или его через суд объявили умершим или погибшим.

Какое решение принимают суды?

Так в Хмельницком женщина обратилась в суд, чтобы с отца ее троих детей – военного, пропавшего без вести в сентябре 2023 года – списали долг на содержание детей. Судья первой инстанции определил, что алименты должны быть списаны со дня обращения в суд, то есть с 2024 года. Однако истица говорила, что долг должен быть оплачен со дня исчезновения мужа без вести.

Женщину поддержал Апелляционный суд. В решении говорится, что статус исчезновения без вести отца не является препятствием для уплаты алиментов. Ведь человек фактически получает денежное обеспечение, с которого могут списываться взыскания.

Что стоит знать об уплате алиментов?