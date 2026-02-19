На что родители могут тратить алименты?

Статьи 179 и 186 Семейного кодекса Украины определяют, что алименты являются собственностью ребенка. Закон определяет ключевые принципы и права родителей на расход полученных на ребенка средств. Об этом рассказывают в Комитете гуманитарной и информационной политики.

Смотрите также Установление отцовства после смерти мужа: как действовать и какие права получает ребенок

Алименты не являются доходом матери или отца. Эти средства хоть и получают взрослые, но они должны идти по определенному целевому назначению.

Так Закон определяет, что алименты родители должны тратить на питание, одежду и обувь, медицинское обслуживание, образование, развитие ребенка или создание надлежащих жилищно-бытовых условий. К слову, несовершеннолетний ребенок тоже имеет право участвовать в распоряжении деньгами.

Государство действительно контролирует использование алиментов. Это может происходить через орган опеки и попечительства. Специалисты могут проводить инспекционные посещения на основе статьи 186 Семейного кодекса Украины.

Отметим! Внеплановая проверка проводится по заявлению плательщика алиментов. Но с соответствующей просьбой он может обратиться не чаще, чем 1 раз в 3 месяца. В то же время отказать плательщику в такой просьбе могут, если он имеет задолженность по уплате алиментов.

Куда можно подать заявку по проверке расходов алиментов?

Плательщик может обратиться в районную государственную администрацию, исполнительный орган местного совета или службу по делам детей по месту жительства получателя алиментов. Чтобы заявку поддержали, нужно подать:

расчет задолженности по уплате алиментов за последние 12 месяцев;

сведения о месте жительства получателя.

Если алименты уплачиваются добровольно, то к заявлению следует приложить копии документов, подтверждающих факт и размер уплаты.

Провести проверку соответствующий орган может в течение 30 календарных дней с момента подачи заявления. В сложных случаях этот срок возрастает до 45 дней. Об этом сообщается в Приказе Министерства социальной политики Украины.

Не позднее, чем за 7 дней получатель алиментов получает письмо и с ним согласовывают дату и время визита.

Во время проверки специалисты службы по делам детей оценивают условия проживания ребенка, жилищные условия, наличие одежды и необходимых для обучения принадлежностей.

Кроме того, во внимание берут физическое и психологическое состояние ребенка, соответствие обеспечения его возраста и потребностям. Если возраст позволяет, специалисты смогут провести беседу. При необходимости, запросы направляются в учреждения образования, медицинских учреждений, социальных служб или поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

За 5 рабочих дней комиссия составляет заключение о проверке. Его копия направляется обеим сторонам.

Что грозит, если проверка выявит нецелесообразное использование алиментов?

По результатам проверки, если средства использовались не в интересах ребенка, плательщик имеет право уменьшить размер алиментов или перечислять часть денег на личный счет сына или дочери.

Последние новости о выплате алиментов