Чем грозит неуплата алиментов?

Долг по уплате алиментов может иметь не только финансовые последствия. В определенных законом случаях он становится основанием для временного ограничения права на выезд за границу.

Такой механизм прямо предусмотрен законодательством и применяется в рамках исполнительного производства. В частности, пункт 5 части первой статьи 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" позволяет временно запретить выезд лицу, которое уклоняется от исполнения судебного решения, в том числе по уплате алиментов.

Важно! Право на свободу передвижения гарантирует Конституция Украины, однако она же допускает ограничение этого права на основании закона.

Решение об ограничении выезда принимается государственным или частным исполнителем в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве". Если задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за четыре месяца, исполнитель имеет право вынести мотивированное постановление о запрете выезда за пределы Украины.

Обратите внимание! В делах, касающихся содержания больного ребенка, такое постановление может быть вынесено уже при задолженности более трех месяцев.

Можно ли выехать за границу, если погасил долг по алиментам?

Ограничение действует до полного погашения долга. После уплаты задолженности исполнитель обязан отменить запрет, а информация об этом автоматически передается в Государственную пограничную службу.

Проверить наличие алиментной задолженности и связанных с ней ограничений можно через Единый реестр должников или непосредственно у исполнителя, который ведет производство.

