Можно ли не платить алименты ребенку?

Хотя закон строго защищает права ребенка, существуют конкретные случаи и механизмы, когда родители могут законно не выплачивать средства на его содержание, пишет 24 Канал.

Случаи, когда платежные обязательства могут быть сняты или ограничены, строго определены. Без судебного решения или официального соглашения отказаться от выплат по собственному желанию невозможно.

Алименты перестают начисляться только согласно статьям 180 – 181 Семейного кодекса Украины, если:

ребенок достигает совершеннолетия;

оспаривается отцовство;

ребенок сам зарабатывает достаточно для обеспечения своих потребностей;

происходит усыновление или другие объективные обстоятельства.

Во всех остальных случаях обязанность содержать ребенка лежит на родителях, поэтому уклониться от него без последствий невозможно.

Какая есть альтернатива выплат алиментов ребенку?

Вместо денег родители могут передать ребенку недвижимость. Статья 190 Семейного кодекса позволяет заключить нотариально заверенное соглашение о передаче жилья, квартиры или земельного участка в счет алиментов.

Важно! Для этого требуется разрешение органа опеки, а ребенок старше 14 лет участвует в процедуре. Однако такой договор не снимает обязанности покрывать дополнительные расходы на ребенка.

Еще один способ облегчить финансовое бремя это уменьшение суммы алиментов. Суд может пересмотреть размер выплат, если плательщик докажет объективное снижение доходов, болезнь, потерю работы, или если новый брак и рождение детей меняют финансовые обязанности.

Справочно: Также можно обжаловать превышение выплат над потребностями ребенка или неправильное использование средств.

