Кто отвечает за кредит, взятый во время брака?

Украинское законодательство исходит из презумпции общности имущества супругов в соответствии со статьей 60 Семейного кодекса Украины. То есть все, что было приобретено во время брака, считается общей совместной собственностью независимо от того, на кого именно это оформлено.

Речь идет не только о недвижимости или автомобилях, но и о любых доходах, в частности выигрыши или другие поступления, полученные в период совместной жизни.

Справочно: закон четко разграничивает личное имущество, которое не подлежит разделу. Это активы, приобретенные до брака, а также имущество, полученное по наследству или в подарок.

Аналогичный подход применяется также к финансовым обязательствам: кредиты и долги, взятые в интересах семьи, считаются общими, а следовательно могут быть разделены между супругами. Однако не каждый кредит автоматически становится "семейным".

Если заем был оформлен без ведома другого супруга и не на общие нужды, ответственность несет исключительно тот, кто подписал договор. Это следует из содержания части четвертой статьи 65 СКУ, которая связывает совместную ответственность именно с интересами семьи.

Как не платить за кредиты мужа или жены?

Прежде всего, стоит получить в банке полную информацию обо всех кредитах, оформленные во время брака. Если выяснится, что займы брались без вашего согласия и не для семейных нужд, это можно доказать в суде и избежать ответственности.

Особое внимание следует уделить ситуациям, когда один из супругов был поручителем. После развода целесообразно проверить, есть ли возможность прекратить такое обязательство.

Если же в договоре прямо указано, что кредит предназначался для нужд семьи, то суд, как правило, делит его между супругами.

Важно! В случаях, когда кредит формально оформлял один из супругов, но средства фактически тратились на общие цели, вроде ремонт жилья, покупку автомобиля или семейные путешествия, то решающее значение будут иметь доказательства. А чеки, банковские выписки и договоры могут подтвердить, что что долг является общим.

