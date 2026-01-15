Из-за потери работы, доходов или бизнеса многие заемщики оказались в ситуации, когда своевременные выплаты по кредитам стали невозможными. Осознавая масштаб проблемы, государство ввело специальные механизмы, пишет 24 Канал.
Интересно Последствия банкротства для людей и бизнеса: что предусматривает закон
Они позволяют временно урегулировать долговые вопросы без жесткого давления со стороны банков и МФО. Ключевым решением стало освобождение от ответственности за просрочку денежных обязательств, предусмотренное нормами Гражданского кодекса и Законом №2120.
Справочно: На период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения кредиторам запрещено начислять штрафы, пеню и повышать процентные ставки.
Фактически это означает "паузу" в санкциях: долг не растет из-за финансовых наказаний, а любые попытки их взыскания могут быть обжалованы в правовом поле.
Какова специфика кредитов для военнослужащих?
Отдельные решения предусмотрены для военнослужащих: на время службы по кредитам не начисляются ни штрафы, ни проценты. В то же время закон не отменяет сами обязательства, ведь крупные кредиты на жилье или автомобиль только откладываются.
Справочно: это регулируется согласно Закону № 2011-ХІІ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Для гражданских лиц действует тот же принцип: ответственность временно снята, но после завершения военного положения вопрос выплат снова станет актуальным, поэтому воспользоваться предоставленными механизмами стоит уже сейчас.
Могут ли реструктуризировать кредит или долг?
Реструктуризация долга - это способ облегчить выплату кредита – это способ облегчить выплату кредита без его списания. Простыми словами, долг никуда не исчезает, но меняются условия, по которым его нужно возвращать, чтобы они стали посильными для заемщика.
Банк может пойти навстречу и пересмотреть график платежей: уменьшить ежемесячную нагрузку, перенести даты оплаты или продлить общий срок кредита.
Чтобы воспользоваться реструктуризацией, заемщик должен подтвердить финансовые трудности и объяснить причины, по которым выполнять предыдущие условия кредита стало невозможно.