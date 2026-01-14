Может ли банк списать кредит?

Реструктуризация долга – это легальный способ договориться с банком или МФО об изменении условий кредита, если выплаты стали непосильными. Речь идет не о списании долга, а о его адаптации под реальные финансовые возможности заемщика, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О потребительском кредитовании".

Интересно Война давит: назвали ТОП-5 областей с наибольшим количеством банкротств бизнеса

В таких случаях кредитор может предложить:

уменьшить ежемесячный платеж;

изменить даты оплаты;

продлить срок кредита или предоставить так называемые кредитные каникулы.

Это позволяет избежать просрочек, штрафов, а также негативных записей в кредитной истории.

В каком случае банк идет на реструктуризацию долга?

В то же время следует понимать: реструктуризация прежде всего компромисс между сторонами. Общая сумма долга обычно не исчезает, но меняется порядок ее возврата. Каждое обращение банк рассматривает отдельно, учитывая финансовое поведение клиента и причины трудностей.

Справочно: Реструктуризации не подлежат обязательства должника по уплате алиментов, компенсации вреда, причиненного телесными повреждениями или смертью, а также взносы на общеобязательное государственное социальное страхование.

Потеря работы, болезнь, война, эвакуация или статус ВПЛ обычно повышают шансы получить более мягкие условия. Если договоренности оформлены официально, реструктуризация не считается нарушением договора и не портит кредитную репутацию.

Как запустить реструктуризацию?

Должник, обращающийся с заявлением о признании неплатежеспособным, должен подать проект плана восстановления финансовой состоятельности, который предоставляет суду и кредиторам четкое понимание путей и механизмов возвращения к платежеспособному состоянию.

Важно! В случае согласия новые условия фиксируются письменно, а в дальнейшем ключевое для должника – четко придерживаться обновленного графика.

Далее следует объяснить причины финансовых трудностей и, по возможности, предоставить подтверждающие документы: справки о доходах, медицинские документы, подтверждение статуса ВПЛ и тому подобное. После этого банк предлагает варианты изменения условий, которые важно внимательно проанализировать, в частности учитывая общую стоимость кредита.

Что делать, если давят коллекторы?