Что не могут делать коллекторы?

Деятельность коллекторов регулируется Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" (№ 1349-IX) и другими нормативными актами, пишет 24 Канал.

Они имеют право напоминать о долге, но только в рамках закона и четко установленных правил. По закону коллекторы могут звонить в рабочее время, отправлять письменные сообщения и обращаться в суд для взыскания долга.

Важно! В то же время им строго запрещено угрожать или унижать должника, контактировать с родственниками, работодателями или другими третьими лицами, портить имущество или преследовать человека, а также звонить ночью или делать это чрезмерно часто.

Как защитить себя от незаконного давления коллекторов?

Если вы чувствуете, что коллектор превышает свои полномочия, важно действовать системно и документировать каждый случай нарушения, уточняют в "Юридической газете".

Записывайте звонки, сохраняйте скриншоты сообщений и сообщайте коллектору, что знаете свои права.

Кроме того, можно обратиться в Национальный банк Украины, который осуществляет надзор за коллекторскими компаниями. В сложных случаях следует привлекать юриста, чтобы составить жалобы, заявления или подготовить иск в суд.

Куда обращаться при нарушении закона коллекторами?

Если МФО или коллектор превышает свои полномочия, должник имеет несколько инструментов защиты.

Можно подать жалобу в НБУ, обратиться в полицию в случаях угроз или преследования, а также подать иск в суд для защиты чести, достоинства и получения компенсации морального вреда.

