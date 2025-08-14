Таких ситуаций – тысячи. Это реальность, которую мы видим в своей работе. Формально дети в Украине имеют право на защиту. Но очень часто – не имеют способа им воспользоваться. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

К теме Борьба с терроризмом по-русски: почему Кремль преследует детей в Крыму

Правосудие для детей – это не только суд. Это и внесудебная защита прав, и правовая информация, и возможность обратиться без помощи законного представителя, и право быть услышанным. Но сегодня:

нет национальной стратегии, которая бы информировала детей об их правах;

внесудебная защита часто не предусматривает анонимности;

защита в суде невозможна без законного представителя, даже если именно он нарушает права ребенка;

не предусмотрена должность независимого представителя или сопровождающего лица.

Почему дети боятся обращаться за помощью?

Одним из самых болезненных выводов нашего исследования "Доступ детей к правосудию в Украине" стало то, что у детей часто нет безопасного способа сообщить о нарушениях.

Это тоже реальная ситуация – в интернатное учреждение приехали местные депутаты. Они действительно интересовались, как живут дети, и спросили об условиях. Дети откровенно рассказали об ограничениях, наказания и отношение воспитателей. Депутаты передали эти слова директору заведения, а директор – воспитателям. На следующий день детей снова наказали. После этого больше никто не захотел говорить.

Так формируется главный барьер: страх говорить, жаловаться, искать защиту. Потому что "ничего не изменится", или станет еще хуже.

"Законный представитель" может быть обидчиком

По закону ребенок имеет право обратиться в суд или получить адвоката. Но не напрямую – только через законного представителя. Обычно это один из родителей или опекун. А что, если именно этот человек и является обидчиком?

В таком случае должна была бы вмешаться служба по делам детей. Но если она бездействует (а это, к сожалению, случается часто) – механизма больше нет.

И нет законного механизма обойти эту преграду. В судах, в службах никто не будет слушать ребенка напрямую. Без разрешения родителей – ни одного заявления, ни одного адвоката. Даже если отец бьет, а мать его покрывает.

Многие дети просто не знают, что имеют право на помощь. А даже если и знают, не доверяют учителям, социальным работникам или полиции.

Пока ребенок не может сказать о насилии, мы как государство не выполняем свой долг. Ребенок должен иметь не только право на это, но и механизм, чтобы его услышали. Потому что пока 10-летний мальчик не может безопасно рассказать о том, что его бьет отец, мы не можем говорить о настоящей защите.

Право без действенного и безопасного механизма – это формальность. Формально ребенок может обратиться через законного представителя или службу по делам детей. Но если представитель – обидчик, а служба не реагирует, механизм не работает. Украина должна изменить подход: обеспечить детям возможность сообщать о нарушениях без риска для себя и с реальным шансом на помощь.

Что нужно изменить?

В исследовании мы выявили ряд системных проблем, которые мешают детям реализовывать свое право на правовую защиту. Чтобы изменить ситуацию, мы предлагаем следующие шаги:

предоставить детям право на правовую помощь без согласия законного представителя;

создать безопасные и конфиденциальные способы обращения за помощью – особенно в закрытых средах, например интернаты или малые общины;

обеспечить анонимность обращений, где это возможно, а также усилить конфиденциальность во всех случаях;

сделать способы обращения понятными для детей разного возраста – в простом языке, через доступные для них каналы;

распространять правовую осведомленность среди детей. Ребенок должен знать, что он имеет права и как их защитить. Это должно быть частью государственной политики.

Как ребенку анонимно сообщить о нарушении его прав?

ОО "Статья 3" предоставляет письменные консультации по правам ребенка на безвозмездной основе. Консультации доступны – по ссылке. Ответ направляется в течение 7 дней.

Консультации предоставляются только письменно – это нужно для сохранения конфиденциальности. Электронный адрес, на который направляется ответ, удаляется из базы в течение месяца. Данные в реестре консультаций обезличиваются.

В случае неотложной ситуации обращайтесь по телефону 112 (если есть угроза жизни) или в местную службу по делам детей – ищите контакты на сайте государственной администрации вашего населенного пункта.

На самом деле защита детей – это не только обязанность государства, но и показатель его зрелости и гуманности. Каждый ребенок, который остается без защиты из-за несовершенства системы, – это наше общее поражение как общества.

Дети имеют право не просто на формальную защиту, а на реальную возможность быть услышанными и защищенными. Украина может и должна стать страной, где каждый ребенок знает свои права и имеет безопасный способ их защитить.