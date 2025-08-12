Под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом в России системно преследуют инакомыслие – прежде всего за проукраинскую позицию, а также любую форму недовольства действиями государства. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Практики запугивания и репрессий за проукраинские убеждения российские власти применяют на временно оккупированных территориях Украины еще с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения они распространились и на новооккупированные территории и приобрели еще более системный и масштабный характер. Украинские организации усиленно вносят в перечень "экстремистских организаций", а украинских подростков признают "экстремистами и террористами".

Эти подходы уже не скрыто закреплены на государственном уровне. В новом Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в России на 2024 – 2028 годы очерчены конкретные целевые группы, методы и механизмы, которые Россия использует для так называемой "профилактики" – то есть перевоспитания, контроля и давления на несогласных с российской властью.

Почему Россия признала проукраинскую позицию – опасной?

30 декабря 2023 года Комплексный план был утвержден президентом России Владимиром Путиным и стал продолжением репрессивной политики России, где борьба с терроризмом превратилась в прикрытие для идеологического давления, особенно на украинских граждан, находящихся на ВОТ. Его реализация "направлена на формирование у населения, на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде".

Предыдущий план был утвержден в 2018 году и действовал в течение 2019 – 2023 годов. Подытоживая результаты его реализации, заместитель директора ФСБ России Игорь Сироткин заявил: "Нам удалось выстроить систему защиты населения России от пропагандистского воздействия международных террористических организаций на федеральном, региональном и муниципальном уровнях".

Новый Комплексный план к "идеологии терроризма" среди прочих относит так называемый "украинский национализм и неонацизм". Соответственно, все, кто демонстрирует проукраинскую позицию, автоматически подпадают под категорию "опасных", независимо от наличия реальных угроз. Особенно показательно, что среди целевых групп для профилактического воздействия указано "население новых субъектов России", то есть жителей ВОТ.



Комплексный план, который подписал Путин / Фото предоставлено автором

Реализация Комплексного плана предусматривает интенсивную "воспитательную" работу с молодежью, которая проживала на украинских территориях до их оккупации.

Для этого должны обновляться образовательные программы, создаваться отдельные методические материалы, которые на самом деле искажают историю и изображают Украину как источник терроризма. Российские власти обязывают организовывать лекции, кинопоказы, акции вроде "Парта героя", встречи с участниками так называемой "СВО", чтобы сформировать у детей "антитеррористическое мировосприятие" – фактически, неприятие всего украинского.

Кроме того, расширяет практику присвоения школам, улицам и скверам имен Героев России которые "отличились" в борьбе с терроризмом – прежде всего против "украинских националистических и неонацистских военизированных формирований", признанных в России террористическими организациями.

Вышеупомянутый заместитель директора ФСБ России Сироткин в своем интервью заявил: "Украинская власть и ее западные спонсоры, не имея возможности одержать победу над Россией на поле боя, усиливают информационно-пропагандистское влияние на наше население с целью вовлечения отдельных граждан в диверсионно-террористическую деятельность".

Именно для "нейтрализации таких стремлений" внесли изменения в профилактическую работу, выделили новые целевые группы и усилили "воспитательное воздействие" на молодежь в рамках учебных предметов и во внеурочное время.

Комплексный план предусматривает индивидуальные профилактические мероприятия, в частности в отношении "подростков и детей, которые находились под влиянием украинских националистических и неонацистских структур". Реализация этого блока предусматривает:

мониторинг социальных сетей;

анализ страниц детей;

проведение психодиагностики;

педагогическое наблюдение;

Сироткин подчеркнул, что такие меры являются "эффективными барьерами", которые должны предотвратить "массовое втягивание украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями" молодежи в террористическую деятельность.

Кроме Комплексного плана, российское законодательство в сфере противодействия терроризму и экстремизму предусматривает большое количество нормативно-правовых актов.

Как политику "антитеррора" реализуют в оккупированном Крыму?

В апреле 2024 года в оккупированном Крыму создали "рабочую группу по выполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России на 2024 – 2028 годы". Ее возглавил Алексей Зинченко, председатель так называемого "государственного комитета молодежной политики Республики Крым". Кроме Зинченко, в состав группы вошли еще два представителя оккупационного учреждения:

Ани Рудыковна Григорян – так называемая заместитель председателя комитета и по совместительству заместитель председателя рабочей группы;

Дмитрий Анатольевич Колесник – псевдозаведующий отделом популяризации культуры безопасности в молодежной среде комитета, секретарь рабочей группы.

В рабочую группу также входят представители других оккупационных органов Крыма. Ее полномочия охватывают мониторинг и оценку выполнения "антитеррористических" мероприятий, оценку региональных рисков и координацию действий между ведомствами, а также формирование так называемого "антитеррористического сознания" и внедрение информационно-пропагандистских кампаний.

В августе 2024 года оккупационные власти утвердили "План мероприятий по реализации Комплексного плана на территории Республики Крым", который в апреле 2025 года обновили – предыдущий документ утратил силу.

Оккупационный "государственный комитет молодежной политики Республики Крым" является одним из ключевых исполнителей реализации "профилактических мероприятий" и отчитывается об их выполнении. Он организует семинары для педагогов, привлекает молодежь к публичным событиям, в частности таких как "Диалог на равных" с участием участников так называемой "СВО".

Также комитет реализует мероприятия по формированию "неприятия идеологии терроризма" среди молодежи, включая тех, кто прибыл с ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и других регионов Украины, что де-факто является уничтожением украинской идентичности.

В рамках этих инициатив "антитеррористическая тематика" интегрируется в воспитательные, просветительские, культурные и спортивные мероприятия с участием "лидеров общественного мнения, общественных деятелей, представителей традиционных религиозных конфессий и молодежных организаций".

Алексей Сергеевич Зинченко родился 24 февраля 1995 года в селе Донское Симферопольского района, АР Крым. В июле 2022 года его назначили председателем так называемого "Государственного комитета молодежной политики Республики Крым" и он стал одной из ключевых фигур в формировании оккупационной молодежной политики в Крыму.



Алексей Зинченко / Фото росСМИ

Зинченко отвечает за привлечение молодежи к милитаристским инициативам и выступает преданным пособником российского режима в системном уничтожении украинской идентичности детей и молодежи. В декабре 2024 года Соломенский районный суд Киева заочно приговорил его за коллаборационизм к 8 годам лишения свободы с запретом занимать государственные должности сроком на 10 лет и конфискацией имущества.

Также заочно сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности Ани Григорян. По сообщению СБУ, на эту "должность" ее назначили при личной протекции Аксенова в ноябре 2022 года "для массового навязывания кремлевской пропаганды среди молодого поколения".



Ани Григорян / Фото СБУ

Кроме того, Григорян публично призывает крымских школьников готовиться к войне против Украины и поступать в российские военные училища. Кроме Григорян, Зинченко имеет еще одного заместителя – Антона Игоревича Старостина, участника кадровой программы "Время героев", которую реализуют по поручению Путина. За участие в войне против Украины его наградили званием героя России.

Как Россия борется с так называемым "украинским неонацизмом"?

В плане есть 106 пунктов с мероприятиями, охватывающие все сферы влияния на молодежь: образование, культуру, спорт, медиа и религию. Все это подается как "противодействие идеологии терроризма", однако акцент сделан на:

патриотическое воспитание по российскому образцу;

продвижение образа российского солдата как героя;

формирование "антитеррористического мировоззрения", что фактически равно индоктринации детей и молодежи в Крыму и преследование за проукраинские убеждения.

В тексте крымского плана украинские национальные ценности целенаправленно подали в искаженном виде – как угроза, связанная с "терроризмом" и "неонацизмом". Это позволяет оккупационной администрации оправдывать меры по борьбе не только с реальными вызовами безопасности, но и с проявлениями украинской идентичности.

Под предлогом "борьбы с терроризмом" происходит милитаризация молодежи. Особое внимание оккупационная власть Крыма уделяет тотальному мониторингу Интернета, чтобы выявить "деструктивный контент", а на самом деле – любые проявления критического мышления, альтернативной позиции или украинской идентичности.

В 2024 году так называемый "госкомитет молодежной политики Крыма" отчитывается о дополнительных мерах по противодействию распространению "идеологии украинского национализма и неонацизма". Приводятся данные о массовом мониторинге интернет-пользователей и проведении тысяч "профилактических мероприятий" в образовательных учреждениях.

Кроме того, комитет отмечает о работе с детьми, прибывшыми из других ВОТ. По состоянию на 20 июня 2024 года в дошкольных учреждениях оккупированного Крыма находилось 819 детей этой категории, еще 91 – в очереди на зачисление. В течение 2023 – 2024 учебного года в крымских школах учились 3 475 таких детей, в учреждениях профобразования – 365, в вузах – 541. Все они были охвачены "профилактическими мероприятиями".

Это свидетельствует о системной работе оккупантов, которые через образование хотят переписать сознание детей, превращая их в носителей идеологии, которая оправдывает начатую войну против Украины и уничтожает украинскую национальную идентичность.

Некоторые цифры "антитеррористической кампании" в оккупированном Крыму за 2024 год.

500 тысяч аккаунтов проверено за первое полугодие Центром мониторинга сети "Интернет", который подчинен оккупационному "госкомитету молодежной политики".

проверено за первое полугодие Центром мониторинга сети "Интернет", который подчинен оккупационному "госкомитету молодежной политики". Выявленные аккаунты с "деструктивным контентом" передали в полицию и профилактические органы.

80 телеграм-каналов, 22 сообщества во "ВКонтакте", около 25 новостных ресурсов – под ежедневным наблюдением местных ФСБ, МВД и оккупационного "министерство внутренней политики".

– под ежедневным наблюдением местных ФСБ, МВД и оккупационного "министерство внутренней политики". 11 450 лекций и бесед провели в учебных заведениях по разъяснению "преступной сущности террористических, украинских националистических и неонацистских организаций".

провели в учебных заведениях по разъяснению "преступной сущности террористических, украинских националистических и неонацистских организаций". Составлены 293 административных протокола за 5 месяцев. Среди которых 110 – за публичную демонстрацию нацистской символики (то есть украинской символики), 179 – за дискредитацию вооруженных сил России, 4 – за распространение экстремистских материалов.

за 5 месяцев. Среди которых 110 – за публичную демонстрацию нацистской символики (то есть украинской символики), 179 – за дискредитацию вооруженных сил России, 4 – за распространение экстремистских материалов. Открыты 9 уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступления в Интернете.

в отношении лиц, совершивших преступления в Интернете. 815 учебно-методических материалов обновлены с акцентом на "противодействие распространению украинскими радикальными структурами идеологии неонацизма".

Итак, политика России в сфере борьбы с терроризмом на ВОТ прежде всего направлена не на обеспечение безопасности, а на уничтожение украинской идентичности среди детей и молодежи. Через инструменты государственного контроля навязываются модели поведения, которые предусматривают лояльность к российскому режиму, служение ему и отказ от украинского происхождения. Комплексный план и связанные с ним документы фактически узаконили массовую идеологическую обработку под видом "профилактики".

Отдельную роль в этой системе играют так называемые "органы власти", в частности оккупационный "государственный комитет молодежной политики Крыма" под руководством Зинченко, который не только координирует "антитеррористическую" работу, но и курирует молодежные мероприятия, формирующие у подростков неприятие всего украинского.

Влияние этой политики становится особенно опасным в случае сопротивления. Если "профилактика" не дает результата, то против учеников, педагогов или активистов открывают уголовные производства, применяют административное давление и публичную травлю. И хотя в открытом доступе есть лишь единичные примеры таких случаев, настоящие масштабы репрессий трудно представить.

Таким образом, школа, молодежная политика и государственные "антитеррористические мероприятия" в Крыму превращаются в средства принуждения, подчинения и разрушения украинской идентичности молодого поколения.