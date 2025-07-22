Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на социальные сети Дмитрия Кисиева. В Москве силовики задержали крымчанина Дмитрия Кисиева во время одиночного пикета возле Госдумы.

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В Москве задержали крымчанина с плакатом против цензуры

Он протестовал против нового репрессивного закона, запрещающего поиск "экстремистских материалов" через VPN, держа плакат с надписью: "За Россию без цензуры. Оруэлл писал антиутопию, а не методичку."

Дмитрий Кисиев родом из Джанкоя. После оккупации Крыма получил российское гражданство и работал в штабе оппозиционного кандидата в президенты Бориса Надеждина. В июне 2025 года Верховный суд РФ ликвидировал партию "Гражданская инициатива", к которой был причастен Кисиев. А уже 8 июля сам активист заявил, что его лишили паспорта из-за "угрозы нацбезопасности".

Причина пикета и задержания

22 июля Госдума приняла скандальный закон, который вводит штрафы за рекламу VPN и даже за попытку найти "экстремистские" материалы в интернете. Этот закон распространяется и на оккупированные территории, включая Крым, и вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Именно в день голосования Кисиев и вышел с протестом и был задержан.

Сейчас активист находится в московском отделении полиции.