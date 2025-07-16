Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Крымскотатарский ресурсный центр.

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Что известно об исчезновении Геннадия Лимешко?

Геннадий Лимешко в феврале должен был выйти на свободу после 8 лет неволи. Однако крымский политзаключенный пропал без вести после этапирования из Центра временного содержания иностранцев в Ростовской области.

Уже несколько месяцев ни жена, ни правозащитники не имеют никакой информации о месте пребывания Геннадия.

К сожалению, никакой информации от него нет. На связь он не выходит. Мы обращаемся ко всем уполномоченным органам власти, но от них никакого ответа... Правозащитники тоже не знают, где он и что с ним,

– рассказала жена Ирина Лимешко.

Недавно имя Лимешко появилось в обновленном списке так называемых "террористов и экстремистов" на сайте Росфинмониторинга. Его внесли уже после завершения срока заключения. Это вызывает дополнительное беспокойство со стороны семьи.

В России исчез Геннадий Лимешко / Коллаж Крымскотатарского ресурсного центра

Россияне задержали Геннадия Лимешко 12 августа 2017 года. Через год, 10 августа 2018-го, так называемый оккупационный "суд" в Крыму незаконно приговорил его к 8 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в якобы "подготовке диверсий".

Известно, что весь срок политзаключенный отбыл в колонии №6 хутора Дыдымкин Ставропольского края России.

После незаконного заключения, 21 февраля 2025 года украинца не освободили, а перевели в Центр временного содержания иностранцев в Ростовской области. Там Геннадий был до 13 марта. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

В мае жена Ирина сообщала, что против Геннадия могли возбудить новое дело по статье, связанной с "экстремизмом". Впрочем, официального подтверждения этого нет.

К сожалению, Геннадий стал одним из многих, у кого в украинском паспорте не было вклеенного нового фото. Это – системная проблема, которую Россия активно использует: если человек во время заключения достигает 25 или 45 лет и не имеет возможности обновить документ, паспорт признается недействительным. Таким образом Россия блокирует возвращение домой,

– отметили в Крымскотатарском ресурсном центре.

Также добавили, что эта практика позволяет репрессивной системе России незаконно удерживать людей в состоянии неопределенной изоляции даже после формального "освобождения".

Крымскотатарский ресурсный центр планирует и в дальнейшем следить за делом Геннадия Лимешко. Обещают информировать о любых обновлениях и способствовать его возвращению в Украину.