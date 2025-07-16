Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кримськотатарський ресурсний центр.

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Що відомо про зникнення Геннадія Лимешка?

Геннадій Лимешко у лютому мав вийти на свободу після 8 років неволі. Однак кримський політв'язень зник безвісти після етапування з Центру тимчасового утримання іноземців у Ростовській області.

Уже кілька місяців ані дружина, ані правозахисники не мають жодної інформації про місце перебування Геннадія.

На жаль, жодної інформації від нього немає. На зв'язок він не виходить. Ми звертаємося до всіх уповноважених органів влади, але від них жодної відповіді… Правозахисники теж не знають, де він і що з ним,

– розповіла дружина Ірина Лимешко.

Нещодавно ім'я Лимешка з'явилося в оновленому списку так званих "терористів і екстремістів" на сайті Росфінмоніторингу. Його внесли вже після завершення терміну ув'язнення. Це викликає додаткове занепокоєння з боку родини.

У Росії зник Геннадій Лимешко / Колаж Кримськотатарського ресурсного центру

Росіяни затримали Геннадія Лимешка 12 серпня 2017 року. Через рік, 10 серпня 2018-го, так званий окупаційний "суд" у Криму незаконно засудив його до 8 років позбавлення волі за сфабрикованим обвинуваченням у нібито "підготовці диверсій".

Відомо, що увесь термін політв'язень відбув у колонії №6 хутора Дидимкін Ставропольського краю Росії.

Після незаконного ув'язнення, 21 лютого 2025 року українця не звільнили, а перевели до Центру тимчасового утримання іноземців у Ростовській області. Там Геннадій був до 13 березня. З того часу його місце перебування залишається невідомим.

У травні дружина Ірина повідомляла, що проти Геннадія могли порушити нову справу за статтею, пов'язаною з "екстремізмом". Утім, офіційного підтвердження цього немає.

На жаль, Геннадій став одним із багатьох, у кого в українському паспорті не було вклеєного нового фото. Це – системна проблема, яку Росія активно використовує: якщо людина під час ув'язнення досягає 25 або 45 років і не має змоги оновити документ, паспорт визнається недійсним. У такий спосіб Росія блокує повернення додому,

– наголосили у Кримськотатарському ресурсному центрі.

Також додали, що ця практика дозволяє репресивній системі Росії незаконно утримувати людей у стані невизначеної ізоляції навіть після формального "звільнення".

Кримськотатарський ресурсний центр планує й надалі стежити за справою Геннадія Лимешка. Обіцяють інформувати про будь-які оновлення та сприяти його поверненню до України.