19:05
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Підпалили шапку на голові: наглядачі знущаються з українця Лимешка, якого незаконно засудила РФ

      717 Читать новость на русском
      Геннадія Лимешка засудили у Росії до 8 років в'язниці / ТАСС

      Російсько наглядачі у в'язниці принижували, погрожували вбивством та кілька разів підпалювали шапку на голові у фігуранта так званої "справи українських диверсантів" Геннадія Лемешка.

      Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй фейсбук-сторінці. За її словами, у незаконно засуджених Росією українців Володимира Дудки і Геннадія Лимешка погіршується стан здоров'я.

      До теми: Пускали струм до статевих органів та били по нирках: які тортури для українця використовує ФСБ

      Геннадій Лимешко, який утримується у в'язниці Ставропольського краю повідомив, що наглядачі погрожують його вбити, через те, що він прийняв іслам.

      Він також повідомив про суттєве погіршення стану здоров’я. Зокрема, Лимешка турбує постійний зубний біль та болі у суглобах. Попри важкий стан здоров’я, адміністрація виправної колонії не забезпечує надання необхідної медичної допомоги українцю.

      Інший незаконно засуджений українець – Володимир Дудка також повідомляє про погіршення стану здоров'я. У нього постійні головні болі на тлі високого артеріального тиску. Висипи, що були на тілі – не лікуються. Через це, у чоловіка посилився свербіж.

      Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадян України і надати необхідну медичну допомогу незаконно засудженим громадянам України.

      У чому звинувачують Геннадія Лимешка і Володимира Дудку?У серпні 2017 року стало відомо, що на території окупованого Криму ФСБ затримала українців Геннадія Лимешка і Володимира Дудку. Їх звинувачують у так званій "справі українських диверсантів". Російські силовики назвали Лимешка "агентом СБУ". За їхньою версією, вони приїхали на півострів, аби скоїти низку диверсій. В обох випадках правозахисники фіксували незаконні методи ведення слідства та застосування тортур для отримання зізнань.

      10 травня 2018 року в окупованому Криму "суд" визнав Лимешка винним і призначив 8 років ув’язнення за "незаконне придбання, зберігання і носіння вибухових речовин".

      Володимир Дудка незаконно позбавлений волі на 14 років так званим Севастопольским судом. Він відбуває покарання у колонії суворого режиму.

      Актуально: Тортури електрострумом і 14 років суворого режиму: кричуща історія офіцера-політв'язня з Криму

      Безробітним будуть платити більше: інфографіка
      сьогодні
      7679
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Обмін полоненими Анексія Криму Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Що вдалося зробити Кабміну Гончарука за 5 місяців
      Петро Охотін 24
      сьогодні , 18:24 Не до побачення – прощавайте: Brexit на обкладинках британських медіа
      607
      29 січня , 10:53 8 типів мудаків на концертах
      6987
      29 січня , 18:29 3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів
      418
      сьогодні , 17:30 Голокост – провина всіх націй світу: чи можуть повторитися наслідки мовчазної згоди
      Леонід Остальцев 250
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук