Підпалили шапку на голові: наглядачі знущаються з українця Лимешка, якого незаконно засудила РФ

Російсько наглядачі у в'язниці принижували, погрожували вбивством та кілька разів підпалювали шапку на голові у фігуранта так званої "справи українських диверсантів" Геннадія Лемешка.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй фейсбук-сторінці. За її словами, у незаконно засуджених Росією українців Володимира Дудки і Геннадія Лимешка погіршується стан здоров'я.

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Геннадій Лимешко, який утримується у в'язниці Ставропольського краю повідомив, що наглядачі погрожують його вбити, через те, що він прийняв іслам.

Він також повідомив про суттєве погіршення стану здоров’я. Зокрема, Лимешка турбує постійний зубний біль та болі у суглобах. Попри важкий стан здоров’я, адміністрація виправної колонії не забезпечує надання необхідної медичної допомоги українцю.

Інший незаконно засуджений українець – Володимир Дудка також повідомляє про погіршення стану здоров'я. У нього постійні головні болі на тлі високого артеріального тиску. Висипи, що були на тілі – не лікуються. Через це, у чоловіка посилився свербіж.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадян України і надати необхідну медичну допомогу незаконно засудженим громадянам України.

У чому звинувачують Геннадія Лимешка і Володимира Дудку?У серпні 2017 року стало відомо, що на території окупованого Криму ФСБ затримала українців Геннадія Лимешка і Володимира Дудку. Їх звинувачують у так званій "справі українських диверсантів". Російські силовики назвали Лимешка "агентом СБУ". За їхньою версією, вони приїхали на півострів, аби скоїти низку диверсій. В обох випадках правозахисники фіксували незаконні методи ведення слідства та застосування тортур для отримання зізнань.



10 травня 2018 року в окупованому Криму "суд" визнав Лимешка винним і призначив 8 років ув’язнення за "незаконне придбання, зберігання і носіння вибухових речовин".



Володимир Дудка незаконно позбавлений волі на 14 років так званим Севастопольским судом. Він відбуває покарання у колонії суворого режиму.

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